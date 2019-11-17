Правящая коалиция Эфиопии приняла решение о превращении в единую партию

ПРЕТОРИЯ, 17 ноября. /ТАСС/. Правящая в Эфиопии коалиция "Революционно-демократический фронт эфиопского народа" (РДФЭН) приняла решение о превращении в единую общенациональную партию. Об этом сообщила в воскресенье эфиопская новостная служба Ezega.

"В результате будут укреплены федерализм и административная система страны, сохранено языковое разнообразие и национальная идентичность", - заявил член исполкома коалиции Фекаду Тесема.

Решение о преобразовании коалиции, состоящей из четырех региональных партий, в минувшую субботу было одобрено большинством членов исполкома. По данным эфиопского новостного портала Borkena, отказались высказаться в пользу проекта представители партии "Народный фронт освобождения Тигре".

Новая партия уже получила название "Эфиопская партия процветания". В ближайший понедельник исполком соберется с тем, чтобы обсудить проект партийной программы.

Одним из инициаторов превращения правящей коалиции в общенациональную партию является нынешний премьер-министр страны Абий Ахмед. Он также является председателем коалиции. Говоря о единой партии, Абий Ахмед подчеркнул, что она будет способствовать укреплению объединения страны и предоставит молодежи путь для политической карьеры.

Создание новой общенациональной правящей партии происходит в момент обострения в Эфиопии межобщинных отношений. Так, в конце октября в ряде регионов страны произошли крупные беспорядки, в ходе которых погибли 86 человек и еще несколько сотен получили ранения и увечья. В ряде мест беспорядки приобрели межэтнический и межконфессиональный характер.