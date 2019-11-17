Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Акции протеста в Иране

СМИ: акции протеста прошли почти в 100 населенных пунктах Ирана

Как сообщило агентство Fars, за последние двое суток в стране были задержаны около 1 тыс. участников акций протеста

ТАСС, 17 ноября. Акции протеста, связанные с решением правительства Ирана о повышении на топливо, прошли как минимум в 100 населенных пунктах страны. Об этом в воскресенье сообщило агентство Fars.

По его данным, значительная часть пришедших на манифестации "просто присутствовала" на акциях и не участвовала в беспорядках и стычках с иранскими силами правопорядка. Тем не менее, по сведениям агентства, за минувшие двое суток с начала протестов в иранских городах были задержаны около 1 тыс. участников демонстраций.

Отмечается также, что отдельные группы, находившиеся в толпе манифестантов, нападали на полицейских, поджигали офисы банков, магазины и частные лавки.

Ранее Министерство информации (разведки) Ирана сообщило, что "основные виновники беспорядков в последние два дня были определены". Как отметило ведомство, "принимаются надлежащие меры", и иранская общественность будет проинформирована об их содержании и результатах в ближайшее время.

В пятницу в Иране вступило в силу правительственное распоряжение о повышении цен на бензин в два раза - с 15 тыс. риалов ($0,09) до 30 тыс. риалов (около $0,2) за литр. На 50% (до 15 тыс. риалов) выросла льготная стоимость бензина в рамках квоты на человека. Согласно новым правилам, владелец автомобиля может получить до 60 л бензина в месяц по этой цене, владелец мотоцикла - 25 л. Отдельная квота предусмотрена для таксистов - 400 л. После этого решения в некоторых городах Ирана прошли протестные акции.

Теги
ИранАкции протеста в Иране
Реклама на ТАСС
Оппозиция в Грузии заявила, что приступает к пикетированию парламента
Экс-глава МИД страны Григол Вашадзе на митинге призвал собравшихся "использовать все радикальные инструменты, которые предусматривает конституция"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС