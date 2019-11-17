В Алжире началась избирательная кампания на выборах президента с участием пяти кандидатов

РАБАТ, 17 ноября. /ТАСС/. Избирательная кампания на президентских выборах с участием пяти кандидатов началась в воскресенье в Алжире. Об этом сообщает информационное агентство Algeria Press Service (APS).

В борьбу за высший государственный пост включились: временный генеральный секретарь партии "Национальное демократическое объединение" 60-летний Азеддин Михуби, бывший министр туризма, председатель политического движения "Аль-Бина" 57-летний Абделькадер Бенгрина, два бывших премьер-министра - 74-летний Абдельмаджид Теббун и 75-летний Али Бенфлис, а также кандидат от партии "Фронт будущего" 56-летний Абдельазиз Белаид.

По данным APS, большинство претендентов начало в воскресенье агитационные мероприятия в южных областях Алжира. Так, Михуби, Белаид и Теббун отправились в крупную провинцию Адрар, граничащую с Мали. Там они проводят встречи с избирателями и разъясняют им основные пункты своей программы, направленной, прежде всего, на вывод Алжира из затяжного социально-экономического и общественно-политического кризиса.

Бенфлис начал встречи в рамках избирательной кампании с провинции Таманрассет, граничащей с Нигером. После этого он отправится в крупный город Тлемсен (северо-запад Алжира). Лишь Бенгрина решил провести первый день агитации в столице, и встретиться там с активистами молодежных организаций.

Согласно действующему закону, избирательная кампания завершится за три дня до даты президентских выборов, намеченных на 12 декабря 2019 года.

Хартия этических норм

Накануне, 16 ноября, все пятеро кандидатов на высший пост подписали Хартию о приверженности этическим нормам в период избирательной кампании - документ, который разработал Независимый национальный избирательный орган (ННИО) Алжира.

Хартия обязывает кандидатов и связанные с ними политические силы "воздерживаться от клеветнических высказываний, оскорблений и брани в адрес соперников, не допускать лживых заявлений касательно промежуточных или итоговых результатов выборов". Претенденты на пост президента также взяли на себя обязательство "уважать программы встреч и митингов, правила проведения избирательной кампании", утвержденные ННИО. Кроме того, они не имеют права использовать в злонамеренном виде государственные атрибуты, а также выбирать для проведения предвыборных мероприятий культовые места, здания государственных учреждений, учебных и воспитательных заведений.

Хартия также запрещает кандидатам совершать любые действия, способные нарушить ход избирательной кампании, использовать хитрости и уловки с целью принудить голосовать граждан.

Ранее председатель ННИО Мухаммед Шарфи заверил, что возглавляемая им структура будет "следить за ходом электорального процесса в рамках демократических процедур, согласно закону". "Члены ННИО мобилизованы для того, чтобы защитить выбор народа", - подчеркнул он.

Министр связи, официальный представитель правительства Хасан Рабхи со своей стороны заверил, что "приняты все необходимые меры для обеспечения проведения стартующей 17 ноября избирательной кампании в наилучших условиях".

Мобилизация ради успеха выборов

Власти убеждены, что только проведение президентских выборов позволит положить конец острому общественно-политическому кризису в Алжире. Он длится с 22 февраля, когда начались многотысячные манифестации, которые не стихают до сих пор. Поначалу люди добивались ухода с поста президента Абдельазиза Бутефлики (1999-2019). После того как 2 апреля он сложил полномочия, они требуют немедленной отставки других представителей режима, включая не только высокопоставленных чиновников, но и армейскую верхушку.

Ранее временный президент Алжира Абделькадер Бенсалех призвал граждан страны "мобилизовать свои силы ради успеха президентских выборов". Он также выразил уверенность в том, что "алжирцы сумеют преградить путь тем, кто стремится превратить в свой инструмент правила и принципы демократии", призвал граждан страны быть "бдительными и осторожными" и подтвердил "решимость государства дать слово народу, чтобы тот самостоятельно и свободно выбрал того, кому он доверит задачу создать новый метод управления страной".