Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: избранный президент Шри-Ланки Раджапакса примет присягу 18 ноября в древнем храме

Согласно данным избиркома, Готабая Раджапакса набрал 52,25% голосов избирателей

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 ноября. /ТАСС/. Избранный президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса намерен принять президентскую присягу в понедельник в старинном буддийском храме в Анурадхапуре. Об этом сообщает в воскресенье телеканал NDTV.

Выборы на острове прошли в субботу. Согласно официальным данным избиркома, Раджапакса набрал 52,25% голосов избирателей, его основной противник Саджит Премадаса получил 41,99%. Явка в субботнем голосовании составила 83,7%. Новый президент станет вторым выходцем из известного политического клана Раджапакса, который займет пост президента страны: его старший брат Махинда Раджапакса занимал этот пост с 2005 по 2015 год.

По информации экзитполов, за противника Раджапаксы в государстве, большинство населения которого составляют буддисты, голосовали многие представители религиозных меньшинств: индусы-тамилы и мусульмане. Однако Раджапакса заявил, что считает себя президентом всех жителей острова.

"Мой долг - служить всем шри-ланкийцам без расовой или религиозной дискриминации. Я обещаю выполнять свои обязанности справедливо", - приводит телеканал слова избранного президента, сказанные им после объявления результатов голосования.

70-летний Готабая Раджапакса получил известность после того, как сыграл важную роль в разгроме тамильских сепаратистов - многолетняя гражданская война на острове завершилась в 2009 году. За приверженность к жестким мерам жители страны даже прозвали его Терминатором. Многие обозреватели полагают, что жесткость Терминатора и привлекла избирателей, напуганных терактами, которые произошли в текущем году.

Выборы прошли на фоне политической нестабильности, осложненной обстановкой в сфере безопасности. В апреле 2019 года на острове произошла серия терактов. В общей сложности в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа прогремело восемь взрывов, в том числе в католических церквях во время пасхальных служб и в гостиницах. Погибли 253 человека, среди них 42 иностранца, около 500 человек получили ранения. Ответственность за теракты взяла радикальная исламистская группировка "Джамаат ат-Таухид аль-Ватания".

Теги
Шри-Ланка
Реклама на ТАСС
Парламентские выборы в Белоруссии состоялись во всех округах, кроме одного
Избрано 109 из 110 депутатов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС