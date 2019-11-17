СМИ: избранный президент Шри-Ланки Раджапакса примет присягу 18 ноября в древнем храме

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 ноября. /ТАСС/. Избранный президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса намерен принять президентскую присягу в понедельник в старинном буддийском храме в Анурадхапуре. Об этом сообщает в воскресенье телеканал NDTV.

Выборы на острове прошли в субботу. Согласно официальным данным избиркома, Раджапакса набрал 52,25% голосов избирателей, его основной противник Саджит Премадаса получил 41,99%. Явка в субботнем голосовании составила 83,7%. Новый президент станет вторым выходцем из известного политического клана Раджапакса, который займет пост президента страны: его старший брат Махинда Раджапакса занимал этот пост с 2005 по 2015 год.

По информации экзитполов, за противника Раджапаксы в государстве, большинство населения которого составляют буддисты, голосовали многие представители религиозных меньшинств: индусы-тамилы и мусульмане. Однако Раджапакса заявил, что считает себя президентом всех жителей острова.

"Мой долг - служить всем шри-ланкийцам без расовой или религиозной дискриминации. Я обещаю выполнять свои обязанности справедливо", - приводит телеканал слова избранного президента, сказанные им после объявления результатов голосования.

70-летний Готабая Раджапакса получил известность после того, как сыграл важную роль в разгроме тамильских сепаратистов - многолетняя гражданская война на острове завершилась в 2009 году. За приверженность к жестким мерам жители страны даже прозвали его Терминатором. Многие обозреватели полагают, что жесткость Терминатора и привлекла избирателей, напуганных терактами, которые произошли в текущем году.

Выборы прошли на фоне политической нестабильности, осложненной обстановкой в сфере безопасности. В апреле 2019 года на острове произошла серия терактов. В общей сложности в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа прогремело восемь взрывов, в том числе в католических церквях во время пасхальных служб и в гостиницах. Погибли 253 человека, среди них 42 иностранца, около 500 человек получили ранения. Ответственность за теракты взяла радикальная исламистская группировка "Джамаат ат-Таухид аль-Ватания".