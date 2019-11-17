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Акции протеста в Иране
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Президент Ирана издал указ о помощи пострадавшим от повышения цен на топливо

Хасан Роухани заявил, что если бы власти не подняли цену на бензин, стране пришлось бы импортировать его в ближайшие два года
Президент Ирана Хасан Роухани AP Photo/Ebrahim Noroozi
Описание
Президент Ирана Хасан Роухани
© AP Photo/Ebrahim Noroozi

ТАСС, 17 ноября. Президент Ирана Хасан Роухани подписал в воскресенье указ о выплате материальной компенсации гражданам, которые пострадали в результате недавнего повышения цен на топливо. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

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"Я подписал распоряжение о выплате материальной помощи лицам, материально пострадавшим от повышения цен на топливо", - заявил иранский президент. По словам Роухани, "государственная финансовая поддержка будет выплачиваться, начиная с завтрашнего дня".

Президент также отметил, что "выражение своего мнения и протесты являются правом граждан, однако нельзя при этом допускать, чтобы была нарушена безопасность граждан страны". По словам Роухани, протесты и беспорядки не могут быть совместимы.

Кроме того, добавил президент Ирана, "если бы мы не подняли цену на бензин, стране пришлось бы импортировать его в ближайшие два года".

В пятницу в Иране вступило в силу правительственное распоряжение о повышении цен на бензин в два раза - с 15 тыс. риалов ($0,09) до 30 тыс. риалов (около $0,2) за л. На 50% (до 15 тыс. риалов) выросла льготная стоимость бензина в рамках квоты на человека. Согласно новым правилам, владелец автомобиля может получить до 60 л бензина в месяц по этой цене, владелец мотоцикла - 25 л. Отдельная квота предусмотрена для таксистов - 400 л. После этого решения в ряде городов Ирана прошли протестные акции.

По данным агентства Fars, в минувшие два дня в акциях протеста в Иране приняли участие почти 87,5 тыс. человек. С начала манифестаций в иранских городах были задержаны около 1 тыс. участников демонстраций. Отмечается также, что отдельные группы, находившиеся в толпе манифестантов, нападали на полицейских, поджигали офисы банков, магазины и частные лавки. По данным агентства, за минувшие два дня в стране в ходе демонстраций были сожжены или разграблены около 100 представительств местных финансовых учреждений, не менее полусотни торговых точек.

В новость были внесены изменения (18:44 мск) - добавлены подробности.

Теги
ИранРоухани, ХасанАкции протеста в Иране
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