Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис в Сирии

СМИ: армия Сирии установила контроль над горным районом Зувейкат на севере Латакии

ТАСС, 17 ноября. Элитные подразделения сирийской армии установили в воскресенье контроль над горным районом Зувейкат на севере провинции Латакия. Как сообщил новостной портал Al Masdar, банды террористов из группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) отступили под ударами правительственных сил к Каббани, где находится их основной форпост.

По информации портала, сирийские ВВС оказали войскам поддержку с воздуха, в результате удалось уничтожить несколько туннелей в горной местности, по которым передвигались боевики, и снайперские огневые точки. Бандформированиям были нанесены потери в живой силе и технике.

Боевые действия возобновились на этом участке фронта в четверг. Форпост в Каббани прикрывает проход к стратегическому горному перевалу Джиср-эш-Шугур на шоссе Латакия - Алеппо, который находится с 2014 года в руках формирований "Джебхат ан-Нусры" и "Туркестанской исламской партии", состоящей из наемников-уйгуров (тюркский народ, проживающий в автономном районе Синьцзян на северо-западе Китая).

Все предпринятые ранее попытки правительственных сил выбить боевиков из Каббани не имели успеха.

Теги
СирияКризис в Сирии
Реклама на ТАСС
Парламентские выборы в Белоруссии состоялись во всех округах, кроме одного
Избрано 109 из 110 депутатов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС