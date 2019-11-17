СМИ: армия Сирии установила контроль над горным районом Зувейкат на севере Латакии

ТАСС, 17 ноября. Элитные подразделения сирийской армии установили в воскресенье контроль над горным районом Зувейкат на севере провинции Латакия. Как сообщил новостной портал Al Masdar, банды террористов из группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) отступили под ударами правительственных сил к Каббани, где находится их основной форпост.

По информации портала, сирийские ВВС оказали войскам поддержку с воздуха, в результате удалось уничтожить несколько туннелей в горной местности, по которым передвигались боевики, и снайперские огневые точки. Бандформированиям были нанесены потери в живой силе и технике.

Боевые действия возобновились на этом участке фронта в четверг. Форпост в Каббани прикрывает проход к стратегическому горному перевалу Джиср-эш-Шугур на шоссе Латакия - Алеппо, который находится с 2014 года в руках формирований "Джебхат ан-Нусры" и "Туркестанской исламской партии", состоящей из наемников-уйгуров (тюркский народ, проживающий в автономном районе Синьцзян на северо-западе Китая).

Все предпринятые ранее попытки правительственных сил выбить боевиков из Каббани не имели успеха.