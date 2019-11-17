В Алжире заявили, что приняты все меры для успешного проведения президентских выборов

РАБАТ, 17 ноября. /ТАСС/. Все необходимые меры в сфере безопасности для обеспечения успешного проведения президентских выборов, которые состоятся 12 декабря 2019 года, приняты в Алжире. Об этом говорится в обнародованном в воскресенье коммюнике министерства национальной обороны североафриканской страны.

"Приняты все необходимые меры в сфере безопасности, способные гарантировать проведение этих важных президентских выборов в Алжире в наилучших условиях, - отмечается в заявлении ведомства. - Высшее командование Национальной народной армии (ННА) Алжира обязуется обеспечить качественное проведение выборов вплоть до избрания президента республики".

Кроме того, руководство вооруженных сил Алжира вновь заявило о своей "поддержке законных требований граждан, желающих перемен и лучшего будущего". В Минобороны указали на "важность организации президентских выборов в рамках конституционной законности и уважения государственных институтов".

"Чтобы граждане и кандидаты могли перемещаться и высказываться в спокойной, безопасной обстановке на всей национальной территории, высшее командование ННА дало подробные инструкции и необходимые установки всем соответствующим силам и службам безопасности обеспечить нужные условия", - указано в коммюнике. Эти условия, подчеркнули в ведомстве, должны "позволить алжирскому народу совершенно свободно и в атмосфере прозрачности принять активное участие в избирательной кампании и в предстоящих президентских выборах".

"Призываем граждан, верных своей стране, быть рядом с силами ННА и служб безопасности, которые со всей бдительностью день и ночь мобилизованы для того, чтобы обеспечить успех этих решающих для Алжира выборов", - заявили в Минобороны.

Старт избирательной кампании

Ранее в воскресенье в Алжире стартовала избирательная кампания на президентских выборах с участием пяти кандидатов. В борьбу за высший государственный пост включились: временный генеральный секретарь партии "Национальное демократическое объединение" 60-летний Азеддин Михуби, бывший министр туризма, председатель политического движения "Аль-Бина" 57-летний Абделькадер Бенгрина, два бывших премьер-министра - 74-летний Абдельмаджид Теббун и 75-летний Али Бенфлис, а также кандидат от партии "Фронт будущего" 56-летний Абдельазиз Белаид.

Большинство претендентов начали в воскресенье агитационные мероприятия в южных областях Алжира. Так, Михуби, Белаид и Теббун отправились в крупную провинцию Адрар, граничащую с Мали. Там они проводят встречи с избирателями и разъясняют им основные пункты своей программы, направленной, прежде всего, на вывод Алжира из затяжного социально-экономического и общественно-политического кризиса.

Бенфлис начал встречи в рамках избирательной кампании с провинции Таманрассет, граничащей с Нигером. После этого он отправится в крупный город Тлемсен (северо-запад Алжира). Лишь Бенгрина решил провести первый день агитации в столице, встречаясь там с активистами молодежных организаций.

Согласно действующему закону, избирательная кампания завершится за три дня до даты президентских выборов, намеченных на 12 декабря 2019 года.

Мобилизация ради успеха выборов

Власти убеждены, что только проведение президентских выборов позволит положить конец острому общественно-политическому кризису в Алжире. Он длится с 22 февраля, когда начались многотысячные манифестации, которые не стихают до сих пор. Поначалу люди добивались ухода с поста президента Абдельазиза Бутефлики (1999-2019). После того как 2 апреля он сложил полномочия, они требуют немедленной отставки других представителей режима, включая не только высокопоставленных чиновников, но и армейскую верхушку.

Ранее временный президент Алжира Абделькадер Бенсалех призвал граждан страны "мобилизовать свои силы ради успеха президентских выборов". Он также выразил уверенность в том, что "алжирцы сумеют преградить путь тем, кто стремится превратить в свой инструмент правила и принципы демократии", призвал граждан страны быть "бдительными и осторожными" и подтвердил "решимость государства дать слово народу, чтобы тот самостоятельно и свободно выбрал того, кому он доверит задачу создать новый метод управления страной".