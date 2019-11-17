В митингах в Тбилиси за внеочередные выборы приняли участие порядка 7 тыс. человек

ТБИЛИСИ, 17 ноября. /ТАСС/. Порядка 7 тыс. граждан побывали на двух митингах оппозиции, которые в воскресенье проходили в Тбилиси у здания парламента и на площади Республики с требованием провести пропорциональные внеочередные выборы в парламент. Об этом заявил директор департамента патрульной полиции МВД страны Важа Сирадзе на брифинге.

"По имеющимся у нас данным, на территории, прилегающей к проспекту Руставели, находились примерно 5,5 тыс. граждан. Акция также проходила на площади Республики, в ней участвовали до 1,5 тыс. граждан <...> МВД Грузии продолжает обеспечивать правопорядок, а также свободу выражения каждого гражданина", - сказал Сирадзе.

По его словам, на митингах никого не задерживали. Акция протеста прошла в спокойной обстановке, без эксцессов.

Десятки политических партий в воскресенье провели многотысячную акцию за внеочередные пропорциональные выборы на проспекте Руставели у здания парламента. На митинге лидеры "Единого национального движения" и "Европейской Грузии - Движения за свободу" приняли решение пикетировать все входы в парламент, чтобы помешать работе депутатов. Они повесили на калитки цепи с замками, разбили там же палатки и собираются ночевать. Оппозиция уверяет, что откроет двери после того, как депутаты соберутся в парламенте для назначения внеочередных выборов и внесения изменений в законодательство, которые обеспечат их проведение по пропорциональной системе.

Оппозиционная партия "Альянс патриотов Грузии", в свою очередь, свой митинг, который также был посвящен теме пропорциональных парламентских выборов, провела на площади Республики, недалеко от парламента. В нем также участвовали оппозиционная партия "Картули даси" с лидером Джонди Багатурией и активисты движения "Грузинский марш", выступающего за сохранение традиционных ценностей. Люди в 17:00 (16:00 мск) стали собираться у площади Республики, а затем устроили шествие к зданию Грузинского театра оперы и балета имени Палиашвили на проспекте Руставели.

Митинг "Альянса патриотов Грузии" завершился через несколько часов после начала. Что же касается демонстрации на проспекте Руставели, то там уже завершены выступления, люди расходятся, однако остаются те, кто собирается провести ночь в палатках.

Волна митингов

Причиной волны митингов в Тбилиси послужил провал голосования в парламенте 14 ноября по поводу проведения в стране парламентских выборов в 2020 году по пропорциональной системе. Для этого необходимо было внести изменения в конституцию, что требует поддержки 113 депутатов из 150. В ходе голосования изменения поддержал лишь 101 депутат. В основном при голосовании воздержались мажоритарные депутаты от правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия".

Участники протеста винят в случившемся председателя правящей партии Бидзину Иванишвили - именно он анонсировал в июне переход от смешанной на пропорциональную систему выборов. Проведение парламентских выборов по пропорциональной системе было одним из требований участников акций протеста, которые в течение трех месяцев устраивали манифестации у здания парламента в Тбилиси. Очередные выборы в парламент должны состояться в октябре 2020 года.