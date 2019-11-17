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СМИ: район вблизи "зеленой зоны" Багдада подвергся обстрелу

Пострадали два человека

КАИР, 17 ноября. /ТАСС/. Один из районов, расположенных в непосредственной близости от "зеленой зоны" Багдада, подвергся в воскресенье вечером ракетному обстрелу. Об этом передает телеканал Al Sumaria.

По его данным, один из реактивных снарядов упал в реку Тигр, еще два разорвались рядом с футбольным стадионом и на территории одной из компаний на противоположном от тщательно охраняемой "зеленой зоны" берегу в центральном квартале Эль-Каррада. Сообщается, что по меньшей мере два человека получили ранения.

"Зеленая зона" - квартал в центре Багдада на западном берегу реки Тигр, занимающий площадь в 10 кв. км, появился после свержения режима Саддама Хусейна в 2003 году и официально назывался "международная зона". Однако в СМИ прижилось название "зеленая зона", в том числе потому, что это место считалось едва ли не самым безопасным во всем Ираке, который в те годы погружался в затяжной внутренний конфликт. На ее территории расположены госучреждения, дома и виллы чиновников, органы власти, включая парламент страны. Там же находятся многие посольства, в том числе США и Великобритании, а также представительства зарубежных компаний.

В декабре прошлого года власти впервые за 15 лет частично разрешили доступ туда простых граждан и транспорта. О полном открытии "зеленой зоны" премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди объявил 3 июня в преддверии первого дня Ид аль-Фитр (праздника разговения), знаменующего окончание священного для мусульман месяца поста рамадан.

В конце октября в результате обстрела "зеленой зоны" погиб один и пострадали двое иракских военнослужащих. Тогда два минометных снаряда разорвались на блокпосту недалеко от посольства США.

Теги
СШАИракВеликобритания
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