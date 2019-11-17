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США и ЕС призвали власти Грузии и оппозицию к диалогу

В совместном заявлении посольства США и представительства Евросоюза в Грузии также говорится о поддержке права на свободу собраний и свободу выражения

ТБИЛИСИ, 18 ноября. /ТАСС/. Посольство США и представительство Евросоюза в Грузии обеспокоены провалом конституционной реформы по поводу перехода на пропорциональную систему парламентских выборов в 2020 году и призывают власти и оппозицию республики к диалогу для восстановления доверия. Об этом говорится в распространенном в воскресенье совместном заявлении диппредставительств.

"В минувший четверг неожиданная приостановка процесса [реформы конституции] увеличила недоверие и усилила напряжение между правящей партией ["Грузинская мечта - Демократическая Грузия"] и другими политическими объединениями и гражданским обществом. С учетом нынешней обстановки считаем существенным незамедлительно начать работу между правительством, политическими партиями и гражданским обществом для восстановления доверия путем спокойного и взаимоуважительного диалога для поиска таких путей, которые будут приемлемы для всех", - сказано в заявлении.

Диппредставительства также откликнулись на воскресный многотысячный митинг оппозиции в Тбилиси у здания парламента. "Мы полностью поддерживаем право на свободу собраний и свободу выражения. Призываем всех, кто им пользуется, действовать в рамках закона и конституции. Призываем все стороны действовать исходя из интересов страны", - добавили в посольствах.

Десятки оппозиционных политических партий в воскресенье приняли участие в многотысячном митинге в Тбилиси на проспекте Руставели у здания парламента за внеочередные пропорциональные выборы. На митинге лидеры "Единого национального движения" и "Европейской Грузии - Движения за свободу" приняли решение пикетировать все входы в парламент, чтобы помешать работе депутатов. Они повесили на калитки цепи с замками, разбили там же палатки и собираются ночевать. Оппозиция уверяет, что откроет двери после того, как депутаты соберутся в парламенте для назначения внеочередных выборов и внесения изменений в законодательство, которые обеспечат их проведение по пропорциональной системе.

Причиной волны митингов в Тбилиси послужил провал голосования в парламенте 14 ноября по поводу проведения в стране парламентских выборов в 2020 году по пропорциональной системе. Для этого необходимо было внести изменения в конституцию Грузии, что требует поддержки 113 депутатов из 150. В ходе голосования изменения поддержал лишь 101 депутат. В основном при голосовании воздержались мажоритарные депутаты от правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия".

Участники протеста винят в случившемся председателя правящей партии Бидзину Иванишвили - именно он анонсировал в июне переход от смешанной на пропорциональную систему выборов. Проведение парламентских выборов по пропорциональной системе было одним из требований участников акций протеста, которые в течение трех месяцев устраивали манифестации у здания парламента. Очередные выборы в парламент должны состояться в октябре 2020 года.

Теги
СШАГрузияИванишвили, Бидзина
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