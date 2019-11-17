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СМИ: британская армия могла скрывать военные преступления в Ираке и Афганистане

Sunday Times и Би-би-си сообщили, в частности, что спецназовец Специальной авиадесантной службы предположительно застрелил в 2012 году в Афганистане трех детей и юношу, которые пили чай у себя дома
Описание
© AP Photo/Nabil al-Jurani

ЛОНДОН, 18 ноября. /ТАСС/. Британские военные могли совершать военные преступления в Ираке и Афганистане, в том числе убийства и пытки мирных граждан, а их деяния скрывались военным руководством страны. Об этом говорится в секретных документах, доступ к которым получила британская газета Sunday Times и телерадиовещательная корпорация Би-би-си, сообщившие об этом в воскресенье.

Со ссылкой на военных следователей, ведущих расследование действий британских военных в Ираке и Афганистане, указанные СМИ проинформировали о том, как один из военных, входивших в Специальную авиадесантную службу (SAS), спецподразделение британских вооруженных сил, совершал убийства, а также о случаях избиения, пыток заключенных и сексуального насилия над ними со стороны бойцов шотландского боевого подразделения Black Watch.

Как уточняет Sunday Times, расследования сфокусировались на трех случаях. В одном из них спецназовец SAS предположительно застрелил в 2012 году в Афганистане трех детей и юношу, которые пили чай у себя дома. В статье отмечается, что это дело было передано в военную прокуратуру, однако хода ему не было дано. Второй случай касается предполагаемых издевательств в 2003 году над заключенными в тюрьме иракского города Басра, в результате чего погибли два человека. Третий случай касается убийства в 2003 году иракского полицейского.

В статье приводится заявление по этому поводу британского министерства обороны, которое заявило том, что "служба полиции провела масштабные расследования заявлений о поведении британских сил в Ираке и Афганистане". "Независимая военная прокуратура приняла решение не начинать уголовное преследование ни по одному из дел, переданных ей на рассмотрение", - заметили в Минобороны королевства.

Воинский контингент Великобритании в ходе войны в Ираке (2003 - 2011 годы) был вторым по численности после США и насчитывал 45 тыс. человек. Всего в результате конфликта погибли 179 британских военнослужащих. В ходе войны в Афганистане (2001 - 2015 годы) британские вооруженные силы потеряли убитыми 456 военнослужащих.

Теги
АфганистанИракВеликобритания
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