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Спецслужбы Марокко арестовали в столице сторонников ИГ, планировавших совершить теракты

В ходе обысков сотрудники спецслужб изъяли различную электронную аппаратуру и холодное оружие

РАБАТ, 18 ноября. /ТАСС/. Марокканские спецслужбы арестовали в воскресенье двоих сторонников террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), действовавших в столице - Рабате. Об этом сообщает информационное агентство Maghreb Arabe Press (МАP).

"Арест двоих злоумышленников в возрасте 30 и 34 лет был произведен в рамках усилий, направленных на выявление экстремистских элементов, вынашивающих террористические планы", - говорится в коммюнике силовиков.

По данным следствия, "двое арестованных лиц занимались восхвалением и пропагандой идеологии ИГ, планировали и готовили осуществление терактов на территории Марокко". В ходе обысков сотрудники спецслужб изъяли различную электронную аппаратуру и холодное оружие.

"Проведенная операция подтверждает сохранение террористических рисков со стороны ИГ и ее сторонников, которые не перестают угрожать осуществлением терактов в отместку за поражения "Исламского государства" в Сирии и Ираке", - указано в заявлении.

Операция по задержанию была проведена сотрудниками Центрального бюро судебных расследований (ЦБСР). Это силовое ведомство создано в марте 2015 года для борьбы с различными видами преступности и угрозами терроризма.

Бюро подчиняется Главному управлению контроля над национальной территорией - одной из ключевых спецслужб королевства. В настоящее время государством именно на ЦБСР возложены основные задачи по отражению угроз со стороны экстремистов и террористов.

Теги
Марокко
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