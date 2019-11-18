Ким Чен Ын руководил учениями по высадке подразделений воздушного десанта

ПХЕНЬЯН, 18 ноября. /ТАСС/. Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын руководил военными маневрами по высадке подразделений воздушного десанта, которые входят в состав ВВС и ПВО народной республики. Об этом сообщило в понедельник Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Отмечается, что лидер КНДР прибыл на наблюдательный пункт, ознакомился с планом учений и лично руководил высадкой десанта. По информации ЦТАК, Ким Чен Ын "выразил большое удовлетворение" слаженными действиями десантников и назвал их "смелыми, надежными и настоящими воинами".

Как сообщает агентство, по итогам учений Ким Чен Ын поручил проводить подобные тренировки подразделений воздушного десанта "внезапно, не придерживаясь правил и регламентов, в самых сложных условиях, приближенных к реальному бою". "Учения действительно должны стать возможностью повышения готовности частей Корейской народной армии к войне, а также проверки и закалки военных подразделений", - приводит ЦТАК слова лидера КНДР.

Агентство опубликовало также несколько фотографий с места проведения военных маневров. На одной из них показано приземление небольшой группы парашютистов. Еще один снимок - фотография Ким Чен Ына на память с бойцами одного из подразделений десантников, принимавших участие в учениях.

Новость обновлена (05:26 мк) - приводятся подробности о ходе учений