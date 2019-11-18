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Ситуация на Корейском полуострове
Обновлено 

Ким Чен Ын руководил учениями по высадке подразделений воздушного десанта

По итогам учений лидер КНДР поручил проводить подобные тренировки подразделений воздушного десанта "внезапно, не придерживаясь правил и регламентов, в самых сложных условиях, приближенных к реальному бою"
Лидер КНДР Ким Чен Ын (в центре) ЦТАК
Описание
Лидер КНДР Ким Чен Ын (в центре)
© ЦТАК

ПХЕНЬЯН, 18 ноября. /ТАСС/. Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын руководил военными маневрами по высадке подразделений воздушного десанта, которые входят в состав ВВС и ПВО народной республики. Об этом сообщило в понедельник Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Отмечается, что лидер КНДР прибыл на наблюдательный пункт, ознакомился с планом учений и лично руководил высадкой десанта. По информации ЦТАК, Ким Чен Ын "выразил большое удовлетворение" слаженными действиями десантников и назвал их "смелыми, надежными и настоящими воинами".

Как сообщает агентство, по итогам учений Ким Чен Ын поручил проводить подобные тренировки подразделений воздушного десанта "внезапно, не придерживаясь правил и регламентов, в самых сложных условиях, приближенных к реальному бою". "Учения действительно должны стать возможностью повышения готовности частей Корейской народной армии к войне, а также проверки и закалки военных подразделений", - приводит ЦТАК слова лидера КНДР.

Агентство опубликовало также несколько фотографий с места проведения военных маневров. На одной из них показано приземление небольшой группы парашютистов. Еще один снимок - фотография Ким Чен Ына на память с бойцами одного из подразделений десантников, принимавших участие в учениях.

Новость обновлена (05:26 мк) - приводятся подробности о ходе учений

Теги
КНДРСитуация на Корейском полуостровеКим Чен Ын
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