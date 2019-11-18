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Кризис в Сирии

Войска Сирии установили контроль над второй по мощности в стране ГЭС в провинции Алеппо

Представитель командования группировкой войск ВС России в Сирии Борис Фомичев сообщил, что с 18 ноября российская военная полиция начнет патрулировать район вокруг этого стратегически важного объекта

ТИШРИН /Сирия/, 18 ноября. /ТАСС/. Вторая по мощности гидроэлектростанция в Сирии Тишрин (провинция Алеппо) перешла под контроль правительственных сил. Об этом сообщил журналистам представитель командования группировкой войск ВС РФ в Сирии Борис Фомичев.

С 18 ноября российская военная полиция начнет патрулировать район вокруг этого стратегически важного объекта.

Тишринская ГЭС была построена на Евфрате в 90 км от Алеппо около 20 лет назад совместно российскими и сирийскими инженерами. Во время гражданской войны ее захватили и долгое время контролировали боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Только ценой больших жертв их удалось выбить из региона. В настоящий момент станция снабжает электроэнергией провинции Ракка и Алеппо, ее мощность ГЭС составляет около 630 мегаватт.

"Сейчас она [ГЭС] освобождена благодаря усилиям и мужеству сирийского народа. Освобождена сама электростанция, прилегающие к ней территории. Сейчас на ней налажена работа, и она подает электричество в провинции Алеппо, Ракка. Люди спокойно работают, терроризма здесь нет", - сказал Фомичев.

Снабжение электроэнергией провинции Алеппо важно особенно, поскольку ее столица - экономический и индустриальный центр страны. В настоящее время сирийские власти активно его восстанавливают.

В середине ноября под контроль правительственных сил перешла самая большая в стране ГЭС в городе Табка (провинция Ракка). Несколько лет там хозяйничали боевики. До войны ГЭС обеспечивала электроэнергией значительную часть страны.

Теги
СирияКризис в Сирии
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