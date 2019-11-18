Полиция Гонконга отрицает факт штурма Политехнического университета

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 18 ноября. /ТАСС/. Полиция Гонконга в понедельник опровергла сообщения о крупномасштабном штурме, который якобы проводился минувшей ночью в Политехническом университете, где забаррикадировались протестующие студенты. Слухи о штурме являются "абсолютно лживыми", говорится в заявлении правоохранительных органов.

Полиция уточнила, что в 05:30 утра (0:30 мск) она лишь "продолжала операцию по разгону и задержанию" радикалов. При этом речь не идет о проведении рейдов во внутренних помещениях комплекса.

В настоящее время на территории университета остаются студенты, облаченные в противогазы и защитные каски, их точное число не известно. Ночью они кидали в стражей порядка бутылки с зажигательной смесью, что привело к возникновению пожаров в кампусе. Пожарным пришлось тушить очаги возгорания.

Стражи порядка с вечера воскресенья использовали против радикалов слезоточивый газ, резиновые пули и водометы, перекрыв прилегающие к вузу дороги. Имеются данные о десятках задержанных, с обеих сторон есть раненые. Ректор вуза Тэн Цзиньгуан в понедельник утром заявил, что договорился с полицией о том, что она приостановит использование силы, если студенты сами не будут устраивать новые провокации и атаки. Профессор предложил учащимся мирно покинуть территорию университета и сдаться.

Вместе с тем органы правопорядка дали понять, что зачинщики протестов на этот раз легко не отделаются - им впервые могут инкриминировать участие в массовых беспорядках. Это гораздо более серьезная уголовная статья, чем вовлечение в незаконные собрания, в чем задержанных студентов обвиняли ранее. За последние сутки радикалы кидали в стражей порядка кирпичи, бутылки с зажигательной смесью, обстреливали их из самодельных катапульт и луков. Один из офицеров полиции был ранен в ногу выпущенной демонстрантом стрелой.

В начале лета в Гонконге начались массовые акции протеста против намерения властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на отзыв законопроекта, сторонники оппозиции из числа молодежи выражают готовность продолжать антиправительственные выступления. Они сопровождаются насилием, блокированием дорог, поджогами и актами вандализма.