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Кризис в Сирии

В Казахстане заявили о возможности проведения переговоров по Сирии в начале декабря

Казахстанская сторона ожидает в настоящее время официального обращения
Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди Виталий Белоусов/POOL/ТАСС
Описание
Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди
© Виталий Белоусов/POOL/ТАСС

НУР-СУЛТАН, 18 ноября. /ТАСС/. Международная встреча по урегулированию ситуации в Сирии может пройти в Казахстане в начале декабря. Об этом сообщил журналистам в понедельник министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди.

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"Есть наметки провести в начале декабря", - сказал Тлеуберди, говоря о дате переговоров по Сирии. "Стороны намереваются провести переговоры в начале декабря. Мы ждем официального обращения", - уточнил глава МИД.

13-ая международная встреча высокого уровня по Сирии прошла в столице Казахстана 1-2 августа. В переговорах участвовали делегации стран-гарантов (Ирана, России и Турции), правительства Сирии и сирийской вооруженной оппозиции. В качестве наблюдателей были приглашены представители ООН, Иордании, а также Ливана и Ирака, которые впервые приняли участие в астанинском переговорном процессе.

Теги
КазахстанСирияКризис в Сирии
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