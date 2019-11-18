Никого из представителей белорусской оппозиции не избрали в парламент

МИНСК, 18 ноября. /ТАСС/. Представители белорусской оппозиции не прошли в состав парламента по итогам выборов депутатов Палаты представителей Национального собрания Белоруссии, состоявшихся 17 ноября. Об этом свидетельствуют предварительные данные итогов голосования, опубликованные в понедельник на сайте Центризбиркома (ЦИК) республики.

По данным ЦИК, в нижнюю палату парламента избраны депутаты, представляющие Белорусскую патриотическую партию, Республиканскую партию труда и справедливости, Либерально-демократическую партию, которые нельзя отнести к числу оппозиционных. В новый парламент также избраны представители общественного объединения "Белая Русь", которое поддерживает политику действующей в стране власти.

Выборы в нижнюю палату парламента Белоруссии состоялись в воскресенье во всех округах, таким образом, избраны все 110 депутатов законодательного органа. На место в парламенте претендовали 513 кандидатов из 560 первоначально зарегистрированных. Явка избирателей на выборах составила 77,22%, превысив на 3% явку парламентской кампании 2016 года. В общей сложности в Белоруссии насчитывается более 6,8 млн избирателей. На этих выборах в республике аккредитовано более 1 тыс. международных наблюдателей.