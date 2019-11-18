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Трамп и Макрон в ходе телефонного разговора обсудили Иран и Сирию

В Белом доме сообщили, что лидеры США и Франции также обсудили саммит НАТО, который пройдет в Лондоне 3-4 декабря

ВАШИНГТОН, 18 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп и его французский коллега Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили Сирию, Иран, а также саммит НАТО, который состоится в Лондоне в начале декабря. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба Белого дома.

"Сегодня президент Дональд Трамп говорил с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Лидеры обсудили дальнейшие шаги относительно Ирана и Сирии, а также предстоящую встречу лидеров НАТО в Лондоне", - сказано в сообщении.

Саммит Североатлантического альянса пройдет в Лондоне 3-4 декабря.

Теги
СШАИранСирияФранцияТрамп, ДональдМакрон, Эмманюэль
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