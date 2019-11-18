Минобороны Китая подтвердило проход авианосца ВМС НОАК через Тайваньский пролив

ПЕКИН, 18 ноября. /ТАСС/. Второй авианосец ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в воскресенье прошел через Тайваньский пролив. Об этом в понедельник заявил официальный представитель ВМС НОАК Чэн Дэвэй.

"17 ноября второй авианосец нашего флота успешно прошел через Тайваньский пролив и совершил научно-исследовательские испытания и рядовые учения в соответствующей акватории Южно-Китайского моря", - приводит его слова агентство "Синьхуа".

Чэн Дэвэй подчеркнул, что проведение подобных испытаний и учений является обычной практикой в процессе постройки такого корабля и "никак не связано с текущей обстановкой".