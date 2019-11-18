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Власти Китая заявили, что не потерпят "инцидентов с независимостью" Тайваня

Член Госсовета КНР Вэй Фэнхэ подчеркнул, что в Пекине от начала и до конца прилагали усилия к тому, чтобы решить проблему Тайваня мирным путем

ПЕКИН, 18 ноября. /ТАСС/. Правительство КНР не потерпит каких-либо "инцидентов с независимостью" Тайваня. Об этом в понедельник в Бангкоке на специальном брифинге по итогам встречи министра обороны, члена Госсовета КНР Вэй Фэнхэ и главы Пентагона Марка Эспера заявил официальный представитель оборонного ведомства Китая старший полковник У Цянь.

"Вэй Фэнхэ подчеркнул, что Китай от начала и до конца прилагал усилия к тому, чтобы решить проблему Тайваня мирным путем, однако он не потерпит каких-либо серьезных инцидентов, связанных с "независимостью Тайваня", - указал официальный представитель оборонного ведомства, чьи слова приводит газета "Хуаньцю шибао".

Как он отметил, министр обороны Китая потребовал от своего американского коллеги, чтобы США "действовали осмотрительно в отношении проблемы Тайваня и не создавали новые факторы нестабильности в Тайваньском проливе".

12 ноября крейсер с управляемым ракетным вооружением ВМС США "Чанселорсвилль" прошел через Тайваньский пролив. Это первая подобная операция с сентября этого года. Как заявил представитель седьмого флота ВМС США, действия корабля соответствовали всем нормам международного права и "продемонстрировали приверженность США свободе и открытости Индо-Тихоокеанского региона". Официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая старший полковник Чжан Чуньхуэй позже отметил, что действия американского крейсера и авиации были под контролем вооруженных сил КНР.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975 годы), потерпевших поражение в гражданской войне с коммунистами. С тех пор самый большой китайский остров находится под управлением собственной администрации, сохраняя флаг, валюту и некоторые другие атрибуты прежней Китайской республики. При этом официальный Пекин считает Тайвань одной из провинций Китая.

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