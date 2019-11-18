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Япония отрицает, что США требовали увеличить расходы на американский воинский контингент

Стороны не ведут переговоров по поводу пересмотра соглашения, отметили в Токио

ТОКИО, 18 ноября. /ТАСС/. Правительство Японии назвало не соответствующей действительности информацию о том, что Вашингтон требовал от Токио повысить в четыре раза расходы на содержание американского воинского контингента. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.

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"Это не соответствует действительности", - сказал он в ответ на просьбу журналистов прокомментировать сообщение американских СМИ. Суга также добавил, что в настоящее время стороны не ведут переговоров по поводу пересмотра соглашения о пребывании американских военнослужащих в Японии, которое истекает в марте 2021 года. "Расходы на содержание американских военных в настоящее время распределены надлежащим образом в соответствии с этим межправительственным соглашением", - добавил он.

В рамках истекающего в 2021 году соглашения Япония платит около $1,8 млрд за пребывание на ее территории 54 тыс. военнослужащих США, примерно половина из которых дислоцирована на южном острове Окинава.

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