МИД Казахстана не направлял официальных приглашений о переговорах Путина и Зеленского

НУР-СУЛТАН, 18 ноября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Казахстана не направляло официальных приглашений для проведения в республике переговоров президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом сообщил министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди журналистам в понедельник, уточнив, что инициатива, выдвинутая ранее первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, предполагает обсуждения на уровне экспертов.

"Нет, официальных документов не было", - сказал Тлеуберди, отвечая на вопрос о направлении документов МИД, касающихся возможной встречи президентов России и Украины в Казахстане.

"Вы должны понимать, что об этом Елбасы (лидер нации, Нурсултан Назарбаев - прим. ТАСС) говорил в "Астанинском клубе", а "Астанинский клуб" предполагает, что это просто тема для обсуждения <...>. То есть это не было официальным предложением или официальной позицией", - пояснил министр.

12 ноября Назарбаев заявил на пятом ежегодном политическом форуме "Астана Клуб", что предложил организовать встречу между президентами России и Украины. В свою очередь, в Кремле подчеркнули, что говорить о возможности двусторонней встречи Путина и Зеленского рано и сейчас сделан акцент на подготовке к саммиту в нормандском формате (Россия, Украина, Франция и ФРГ).