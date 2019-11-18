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Вице-спикер парламента Грузии назвал пикет оппозиции попыткой революции

Георгий Вольский заявил, что "провал бюджета - это государственная измена"

ТБИЛИСИ, 18 ноября. /ТАСС/. Вице-спикер парламента Грузии Георгий Вольский считает частью революционного сценария пикет здания законодательного органа с целью помешать его работе. Соответствующее мнение он выразил в распространенном в понедельник комментарии.

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"Провал бюджета - это государственная измена и шаг, сделанный назад просто потому, что там (у здания парламента - прим. ТАСС) пикет. Неужели никто не видит, что это революционный сценарий? Конечно же, мы все видим. Вместе с тем, мы думаем, что у любого человека есть право на свободу выражения, однако у государства и людей, проживающих в нем, есть право на спасение. Более того, даже у тех пяти или шести тысяч человек, участвовавших в акции, есть право на жизнь в стабильной стране, и я уверен, что наши зарубежные партнеры скажут то же самое", - говорится в комментарии Вольского.

В этом году парламенту предстоит принять бюджет на 2020 год, а также назначить судей в Верховный суд. Оппозиция пикетировала парламент в воскресенье вечером. До сих пор у трех служебных входов разбиты палатки, поставлены мешки с мусором и песком. Протестующие жгут костры в жестяных бочках. Они говорят, что откроют ворота, на которые повесили цепи с замками, лишь в том случае, если депутаты соберутся обсуждать возможность проведения внеочередных парламентских выборов по пропорциональной системе в условиях переходного правительства.

Пикет парламента был частью плана действий оппозиции, которая в воскресенье устроила многотысячный митинг на проспекте Руставели за внеочередные выборы. В митинге участвовали десятки оппозиционных партий, в том числе и партия экс-президента Грузии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение", а также объединение экс-спикера парламента Нино Бурджанадзе "Единая Грузия - Демократическое движение".

Теги
ГрузияПолитическая ситуация в ГрузииСаакашвили, Михаил Николаевич
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