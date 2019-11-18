СМИ: прекращение огня установлено в окрестностях города Телль-Тамер на севере Сирии

ТАСС, 18 ноября. Соглашение о прекращении огня вступило в силу в окрестностях города Телль-Тамер на севере сирийской провинции Хасеке. Об этом сообщила в понедельник сирийская газета Al-Watan.

По ее информации, согласно достигнутой договоренности, турецкие войска и воюющие на их стороне формирования вооруженной оппозиции будут отведены от этого города на 3 км к административной границе района Рас-эль-Айн. Отряды курдов, входящие в коалицию "Силы демократической Сирии" (СДС), покинут в ближайшие два дня этот город и прилегающие к нему 10 селений и переместятся в район Эс-Сауда.

Как указывает издание, стратегическое шоссе Хасеке - Алеппо, проходящее через Телль-Тамер, будут совместно патрулировать подразделения сирийской армии и российской военной полиции. По свидетельству Al-Watan, интенсивные боевые действия, которые шли на прошлой неделе вокруг Телль-Тамера, были остановлены в воскресенье. В этом районе царит сейчас напряженное затишье.

Телль-Тамер населен преимущественно христианами-ассирийцами. Боестолкновения между СДС и протурецкими силами привели к оттоку из него населения в провинциальный центр Хасеке, находящийся в 40 км.

Командир СДС Мазлюм Абди обвинил турецкие войска в стремлении захватить этот город в ходе операции "Источник мира" на севере Сирии. "Телль-Тамер расположен на перекрестке важных дорог, в нем проживают христиане, курды и арабы, - отметил Абди в интервью телеканалу Rudaw. - Поэтому турецкая армия и наемники хотели установить над ним контроль".