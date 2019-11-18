Митингующие в Тбилиси продолжают блокировать парламент

ТБИЛИСИ, 18 ноября. /ТАСС/. Митингующие в Тбилиси в понедельник продолжают блокировать парламент и отказываются впускать туда депутатов. Кадры пикета в прямом эфире транслирует телекомпания Imedi.

С утра в парламент попытались попасть депутаты от правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Реваз Арвеладзе и Мераб Кварая, а также независимый парламентарий Гия Жоржолиани, однако протестующие не дали им этого сделать.

"Сегодня я пришел на работу. Моя работа находится тут. К нами поступили три законопроекта про энергетику. Я хотел их изучить. Мне не дали возможность зайти. Я считаю, что это неправильно", - сказал журналиста Арвеладзе.

Митингующие впускают в парламент лишь сотрудников аппарата и рядовых служащих. Они отказываются пропускать не только депутатов, но и представителей СМИ. Член оппозиционной партии "Единое национальное движение" Заал Удумашвили, который находится вместе с демонстрантами у входа в парламент, в интервью Imedi заявил, что они не блокируют, а лишь пикетируют его, так как не впускают лишь депутатов.

Оппозиция пикетировала парламент в воскресенье вечером. До сих пор у трех служебных входов разбиты палатки, поставлены мешки с мусором и песком. Протестующие жгут костры в жестяных бочках. Они говорят, что откроют ворота, на которые повесили цепи с замками, лишь в том случае, если депутаты соберутся обсуждать возможность проведения внеочередных парламентских выборов по пропорциональной системе в условиях переходного правительства.

Пикет парламента был частью плана действия оппозиции, которая в воскресенье устроила многотысячный митинг на проспекте Руставели за внеочередные выборы. В митинге участвовали десятки оппозиционных партий, в том числе и партия экс-президента Грузии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение", а также объединение экс-спикера парламента Нино Бурджанадзе "Единая Грузия - Демократическое движение".

Волна митингов

Причиной волны митингов в Тбилиси послужил провал голосования в парламенте 14 ноября по поводу проведения в стране парламентских выборов в 2020 году по пропорциональной системе. Для этого необходимо было внести изменения в конституцию, что требует поддержки 113 депутатов из 150. В ходе голосования изменения поддержал лишь 101 депутат. В основном при голосовании воздержались мажоритарные депутаты от правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия".

Участники протеста винят в случившемся председателя правящей партии Бидзину Иванишвили - именно он анонсировал в июне переход от смешанной на пропорциональную систему выборов. Проведение парламентских выборов по пропорциональной системе было одним из требований участников акций протеста, которые в течение трех месяцев устраивали манифестации у здания парламента. Очередные выборы в парламент должны состояться в октябре 2020 года.