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Эксперт назвал недостатки на выборах в Белоруссии незначительными

Избирательная кампания была организована хорошо, считает глава Исполкома СНГ Сергей Лебедев

МИНСК, 18 ноября. /ТАСС/. Недостатки на прошедших в Белоруссии парламентских выборах были единичными, они носили технический характер и не повлияли на итоги голосования. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции глава миссии наблюдателей от СНГ Сергей Лебедев.

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"В большинстве случаев они (недостатки - прим. ТАСС) носили такой технический характер. Во-вторых, их было незначительное количество", - отметил Лебедев.

Выборы в нижнюю палату парламента Белоруссии прошли в соответствии с конституцией, организованно и достойно, добавил он. "У нас сложилось мнение, что кампания была организована хорошо, достойно, были учтены какие-то недоработки, недочеты, которые присутствовали в прошлых избирательных кампаниях", - отметил Лебедев.

По его словам, выборы 17 ноября проведены в соответствии с избирательным кодексом Беларуси, прошли на конкурентной основе открыто и гласно, были свободными и прозрачными и соответствовали принципам проведения демократических выборов.

Теги
БелоруссияЛебедев, Сергей Николаевич
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