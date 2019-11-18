Спикер парламента Молдавии считает плодотворным взаимодействие с новым премьером

КИШИНЕВ, 18 ноября. /ТАСС/. Председатель парламента Молдавии Зинаида Гречаный заявила, что после смены правительства между ветвями власти в стране наладилось плодотворное сотрудничество. Об этом она сообщила в понедельник на пресс-конференции, которая состоялась после совместной рабочей встречи с президентом Игорем Додоном и премьером Ионом Кику.

"Мне очень нравится эта инициатива президента наладить хорошее сотрудничество между ветвями власти. Думаю, она будет поддержана всеми депутатами", - указала Гречаный. Она заверила правительство, что парламент окажет поддержку в решении вопросов развития страны, социальных и других проблем, отметив необходимость принятия бюджета на 2020 год.

Со своей стороны Додон заявил, что такая "планерка" отныне будет проводиться каждый понедельник для лучшей координации между ветвями власти. Он подчеркнул, что после смены правительства страна вошла в принципиально новый период развития, и обратил внимание правительства и парламента на решение конкретных проблем, с которыми сталкиваются граждане республики.

Парламент Молдавии на прошлой неделе отправил в отставку правительство во главе с одним из лидеров проевропейского блока Acum Майей Санду. Вместо него был утвержден кабинет меньшинства во главе с Кику, который ранее занимал пост советника президента по вопросам экономики. Одобрение его кандидатуре выразили поддерживающая президента Партия социалистов республики Молдова и оппозиционная Демократическая партия. После смены правительства распалась коалиция социалистов и партии Acum, которая была сформирована в июне этого года.