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Власти Грузии не намерены проводить внеочередные парламентские выборы

Генсек правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Каха Каладзе заявил, что голосование состоится в установленные конституцией сроки - осенью 2020 года

ТБИЛИСИ, 18 ноября. /ТАСС/. Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" не собирается пересматривать действующую в республике систему выборов, отвергнув тем самым идею о проведении внеочередных парламентских выборов в стране. Как заявил на брифинге в понедельник мэр Тбилиси, генеральный секретарь партии Каха Каладзе, голосование состоится в установленные конституцией сроки - осенью 2020 года.

"До выборов остается меньше года. Соответственно, мы больше не собираемся рассматривать какую-либо новую инициативу в связи с системой выборов. Выборы пройдут в конституционные сроки, с наивысшим демократическим стандартом и с высокой включенностью общества. Поэтому призываем оппонентов подготовиться к выборам, и пусть не сваливают отсутствие поддержки населения на избирательную систему", - подчеркнул Каладзе.

Теги
Грузия
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