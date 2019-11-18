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Миссия наблюдателей ШОС признала выборы в парламент Белоруссии демократичными

Технические нарушения не влияют на результаты голосования, отметили в Шанхайской организации сотрудничества

МИНСК, 18 ноября. /ТАСС/. Миссия наблюдателей Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) признает прозрачность и демократичность парламентских выборов в Белоруссии. Об этом заявил в понедельник журналистам глава миссии Се Сяоюн.

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"Миссия констатирует, что выборы соответствовали требованиям избирательного законодательства Беларуси и принятым страной международным обязательствам, - сказал глава миссии ШОС. - Нарушений законодательства, ставящих под сомнение легитимность выборов, миссией не отмечено, миссия признает прошедшие выборы прозрачными, достоверными и демократичными".

По его словам, наблюдатели ШОС отметили лишь единичные случаи нарушений технического характера, которые не могут повлиять на результаты выборов. Миссия констатировала активное участие избирателей в голосовании, профессиональный уровень подготовки работников избирательных комиссий. По словам главы делегации ШОС, парламентские выборы "явились важным шагом на пути дальнейшего развития демократических процессов в республике".

В составе миссии ШОС работали 17 наблюдателей из семи стран-членов организации.

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