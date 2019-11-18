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МИД Китая: холодная война "еще жива в сердце" Помпео

Это вредит отношениям двух стран, отметили в дипведомстве

ПЕКИН, 18 ноября. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео продолжает следовать идеологии холодной войны, несмотря на то, что она закончилась более 30 лет назад, и это, в свою очередь, вредит отношениям Пекина и Вашингтона. С таким заявлением в понедельник выступил на брифинге официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, указавший также, что глава американского внешнеполитического ведомства раздувает антикитайские настроения.

"Его замечания наполнены идеологическими предубеждениями и неосведомленностью об истории Китая и текущей ситуации в стране. Слухи, которые он распространяет, не выдерживают никакой критики и только рушатся перед лицом фактов. С момента окончания холодной войны прошло более 30 лет, однако, боюсь, что холодная война по-прежнему еще идет в сердце господина Помпео", - указал он.

"Мы надеемся на то, что господин Помпео откажется от менталитета эпохи холодной войны и игр с нулевой суммой, будет объективно рассматривать наши двусторонние отношения, перестанет раздувать антикитайские настроения и сделает что-нибудь более подобающее его должности и вносящее вклад в китайско-американские отношения, а не вредящее им", - резюмировал официальный представитель внешнеполитического ведомства Китая.

Теги
СШАКитайПомпео, Майкл (Майк)
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