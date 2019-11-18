Парламент Грузии не смог начать работу из-за действий митингующих

ТБИЛИСИ, 18 ноября. /ТАСС/. Парламент Грузии в понедельник не сумел восстановить работу после выходных из-за того, что участники акции заблокировали все входы и не впускают туда депутатов. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе законодательного органа.

"На 12:00 (11:00 мск) было запланировано заседание комитета по отраслевой экономике и экономической политике, однако оно перенесено на неопределенный срок. Сегодня также назначено заседание бюро. Оно должно состоятся в 15:00 (14:00 мск). Мне пока ничего не говорили по поводу бюро, поэтому я пока не знаю, оно также будет отложено или пройдет", - сказал сотрудник пресс-службы парламента.

Оппозиция пикетировала парламент в воскресенье вечером. До сих пор у трех служебных входов разбиты палатки, поставлены мешки с мусором и песком. Протестующие жгут костры в бочках. Они говорят, что откроют ворота, на которые повесили цепи с замками, лишь в том случае, если депутаты соберутся обсуждать возможность проведения внеочередных парламентских выборов по пропорциональной системе в условиях переходного правительства. Трое депутатов пытались попасть в парламент с утра, однако им не дали этого сделать. Митингующие пропускают в парламент лишь сотрудников аппарата и рядовых служащих.