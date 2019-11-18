Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Нарушение границы РФ украинскими военными кораблями

Переданные России корабли начали движение в направлении материковой Украины

Речь идет о катерах "Никополь" и "Бердянск" и буксире "Яны Капу"

КИЕВ, 18 ноября. /ТАСС/. Три украинских корабля, задержанных ранее в районе Керченского пролива и переданных Россией в Черном море, начали движение в сторону материковой Украины. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Военно-морских сил ВС Украины.

На эту тему
Корабли ВМС Украины, задержанные в Керченском проливе. Характеристики и вооружение

"В акватории Черного моря начат процесс по возвращению украинских катеров "Никополь", "Бердянск" и буксира "Яны Капу". Сейчас украинские буксиры "Титан", "Гайдамаки" и поисково-спасательное судно "Сапфир" вместе с катерами и буксиром начали движение в направлении материковой Украины", - сообщается на странице ВМС ВСУ в Facebook.

Ранее в понедельник МИД РФ сообщил о том, что Россия передала Украине три корабля, задержанных ранее в районе Керченского пролива.

Теги
УкраинаРоссияНарушение границы РФ украинскими военными кораблями
Реклама на ТАСС
Нарушение границы РФ украинскими военными кораблями
Киев проведет экспертизу переданных Москвой кораблей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС