Переданные России корабли начали движение в направлении материковой Украины

КИЕВ, 18 ноября. /ТАСС/. Три украинских корабля, задержанных ранее в районе Керченского пролива и переданных Россией в Черном море, начали движение в сторону материковой Украины. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Военно-морских сил ВС Украины.

"В акватории Черного моря начат процесс по возвращению украинских катеров "Никополь", "Бердянск" и буксира "Яны Капу". Сейчас украинские буксиры "Титан", "Гайдамаки" и поисково-спасательное судно "Сапфир" вместе с катерами и буксиром начали движение в направлении материковой Украины", - сообщается на странице ВМС ВСУ в Facebook.

Ранее в понедельник МИД РФ сообщил о том, что Россия передала Украине три корабля, задержанных ранее в районе Керченского пролива.