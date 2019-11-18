Адвокаты Ассанжа попросили суд предоставить ему доступ к интернету

ЛОНДОН, 18 ноября. /ТАСС/. Новое процедурное слушание по делу об экстрадиции в США основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа состоялось в понедельник в Вестминстерском магистратском суде Лондона. Как сообщает информагентство Press Association, в ходе заседания адвокаты австралийца заявили о необходимости предоставить их клиенту доступ к интернету, чтобы у Ассанжа была возможность готовиться к своей защите.

"Мы усиленно готовимся к рассмотрению этого крайне сложного дела, однако одним из главных препятствий для нас является то, что у господина Ассанжа нет доступа к тому, что ему необходимо, чтобы изучать собственное дело. После занявшей много месяцев борьбы ему был предоставлен компьютер, но не такой, с помощью которого он мог бы готовиться к предстоящим слушаниям", - заявила судье адвокат Ассанжа Гарет Пирс. Впоследствии она уточнила, что с помощью предоставленной ему техники ее клиент не может выйти в интернет, чтобы изучать необходимую юридическую информацию и историю рассмотрения похожих судебных случаев.

Отвечая на ремарку представителя защиты, судья заявила, что не обладает необходимыми полномочиями для того, чтобы изменить условия содержания Ассанжа под стражей.

Новые слушания по делу австралийца состоятся 13 и 19 декабря. Согласно британским законам, при рассмотрении дел об экстрадиции, подсудимые должны появляться перед судом не реже, чем раз в 28 дней. На нынешнем слушании Ассанж присутствовал по видеосвязи из тюрьмы Белмарш.

Обвинения и суд

13 сентября суд постановил, что Ассанж будет оставаться в тюрьме на время рассмотрения дела об экстрадиции. Его адвокаты не стали подавать прошение об освобождении под залог, так как суд заявил о наличии "существенных оснований полагать", что Ассанж предпримет очередную попытку уйти от правосудия, если окажется на свободе.

Ассанж в 2006 году основал сайт WikiLeaks, где публикуется секретная информация о деятельности ряда правительств, в том числе США. Опасаясь экстрадиции в Соединенные Штаты из Швеции, где две женщины обвинили его в сексуальных домогательствах и изнасиловании, он попросил в 2012 году убежище в посольстве Эквадора в Лондоне и находился там непрерывно на протяжении почти семи лет. В апреле Эквадор отказал ему в дальнейшем предоставлении убежища, после чего Ассанж был арестован полицией за неявку в лондонский суд по ордеру от 2012 года, а также на основании запроса об экстрадиции, направленного Вашингтоном британским властям в 2018 году.

Лондонский суд 1 мая приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения за нарушение условий освобождения под залог. Идет также рассмотрение запроса о его экстрадиции в США, где, согласно предъявленным американским Минюстом обвинениям, основателю WikiLeaks грозит до 175 лет тюрьмы за хакерскую деятельность.