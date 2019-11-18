Тимошенко пытается оспорить в Конституционном суде законопроект о земле Украины

КИЕВ, 18 ноября. /ТАСС/. Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко подала в Конституционный суд Украины (КСУ) представление о правомочности президента и парламента страны принимать законопроект о рынке земель сельскохозяйственного назначения без референдума.

"Мы подготовили конституционное представление о толковании Конституции, чтобы КСУ объяснил, может ли Верховная рада и президент принять закон о продаже сельскохозяйственных земель без всеукраинского референдума", - заявила она в понедельник на пресс-конференции в Киеве.

Тимошенко добавила, что просит суд рассмотреть ее представление "безотлагательно". "Мы будем просить суд сделать невозможное - рассмотреть представление до второго чтения [законопроекта] в Верховной раде. Если до второго чтения КСУ вынесет решение, то украинская земля будет спасена", - считает она.

Верховная рада 13 ноября приняла в первом чтении законопроект об открытии рынка земель сельхозназначения. За документ проголосовали 227 депутатов от фракции "Слуга народа" и 13 внефракционных парламентариев.

На Украине сейчас действует мораторий на продажу сельхозземель. В 2018 году парламент продлил запрет на продажу до 1 января 2020 года. В этом году президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров до октября разработать законопроект о рынке земель, а Верховной раде - принять его и отменить мораторий до декабря текущего года. При этом Зеленский пообещал, что приобретать землю смогут только украинцы, а иностранцы - исключительно при условии, что им это позволит народ в ходе референдума.