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Госдеп пригрозил Египту санкциями за покупку истребителей у России

Как напомнил помощник госсекретаря США Кларк Купер, Каир также может лишиться возможности приобретать американское оборудование
Здание Госдепартамента США REUTERS/Joshua Roberts
Описание
Здание Госдепартамента США
© REUTERS/Joshua Roberts

ТАСС, 18 ноября. Покупка властями Египта истребителей у России поставит Каир под угрозу американских санкций. Об этом сообщил в понедельник помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер, передает агентство Reuters. Соответствующее заявление он сделал в ходе 16-го международного авиационно-космического салона Dubai Airshow 2019.

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По его словам, под вопросом окажется и возможность дальнейшего приобретения Египтом американского оборудования. Представитель американского внешнеполитического ведомства также отметил, что Каир уведомлен Госдепом о возможных рисках.

Ранее газета The Wall Street Journal информировала, что госсекретарь США Майкл Помпео и глава Пентагона Марк Эспер направили на прошлой неделе министру обороны и военной промышленности Египта генерал-полковнику Мухаммеду Заки письмо, в котором предостерегли Египет от покупки истребителей Су-35 у России. В мае этого года Помпео уже заявлял о том, что США рассчитывают на отказ Египта от покупки Су-35.

Теги
СШАЕгипетРоссияПомпео, Майкл (Майк)Эспер, Марк
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