ПАСЕ разочарована, что Минск не выполняет рекомендации по выборам

МИНСК, 18 ноября. /ТАСС/. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) разочарована тем, что Белоруссия не выполняет рекомендации по улучшению избирательного процесса, что лишает белорусских граждан права выбора. Об этом заявил журналистам в понедельник глава делегации наблюдателей от ПАСЕ на парламентских выборах в Белоруссии Лорд Бленкатра.

"Разочарованы, что Республика Беларусь не выполнила рекомендации, сделанные после выборов 2016 года. Это лишает граждан страны возможности участия в демократическом процессе", - сказал представитель ПАСЕ.