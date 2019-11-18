Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

ПАСЕ разочарована, что Минск не выполняет рекомендации по выборам

Это лишает граждан страны возможности участия в демократическом процессе, отметил глава делегации наблюдателей Лорд Бленкатра

МИНСК, 18 ноября. /ТАСС/. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) разочарована тем, что Белоруссия не выполняет рекомендации по улучшению избирательного процесса, что лишает белорусских граждан права выбора. Об этом заявил журналистам в понедельник глава делегации наблюдателей от ПАСЕ на парламентских выборах в Белоруссии Лорд Бленкатра.

"Разочарованы, что Республика Беларусь не выполнила рекомендации, сделанные после выборов 2016 года. Это лишает граждан страны возможности участия в демократическом процессе", - сказал представитель ПАСЕ.

Теги
Белоруссия
Реклама на ТАСС
Нарушение границы РФ украинскими военными кораблями
Киев проведет экспертизу переданных Москвой кораблей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС