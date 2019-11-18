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Акции протеста в Гонконге

Лондон обеспокоен эскалацией насилия в Гонконге

Пострадавшие должны получить медицинскую помощь, отметили в МИД Великобритании

ЛОНДОН, 18 ноября. /ТАСС/. Правительство Великобритании обеспокоено ростом насилия в Гонконге, причем со стороны как протестующих, так и полиции. Об этом говорится в заявлении, распространенном в понедельник британским МИД.

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"Соединенное Королевство серьезно обеспокоено эскалацией насилия как со стороны протестующих, так и со стороны властей на территории университетов Гонконга. Необходимо, чтобы пострадавшие имели возможность получить медицинскую помощь, и чтобы у всех тех, кто хочет покинуть район [противостояния], была такая возможность, - говорится в документе. - Необходимо, чтобы насилию был положен конец, и все стороны приступили к конструктивному политическому диалогу перед намеченными на воскресенье выборами в районные советы".

Теги
ВеликобританияКитайАкции протеста в Гонконге
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