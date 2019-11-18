Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Более 500 компаний представили образцы оружия и технику на выставке в Таиланде

Мероприятие продлится до 21 ноября

БАНГКОК, 18 ноября. /ТАСС/. Свыше 500 компаний из 45 стран мира представили макеты военной техники, образы оружия, а также системы связи и навигации на открывшейся в понедельник таиландской выставке "Оборона и безопасность - 2019" (Defense & Security 2019). Мероприятие проходит в бангкокском выставочном центре Impact и продлится до 21 ноября.

На церемонии открытия смотра присутствовал премьер-министр и министр обороны Таиланда Прают Чан-Оча, после чего прибывшие на мероприятие, в том числе из других стран, делегации посетили выставочный зал с техникой. В этом году свою продукцию в королевство привезли компании из России, Белоруссии, Индии, Китая, США и других стран. Отдельное место отведено под павильоны таиландских производителей, которые демонстрируют не только оружие и технику, но и снаряжение, а также виртуальные симуляторы для обучения пилотов. Помимо выставки на территории центра проводятся технические презентации и международные семинары, в которых участвуют ведущие мировые эксперты.

Организаторы рассчитывают, что за четыре дня выставку, которая проводится раз в два года, посетят более 20 тыс. специалистов в области обороны и внутренней безопасности. В этом году основное внимание уделяется региональному сотрудничеству и деловому партнерству для более сплоченных и эффективных действию по реагированию на стихийные бедствия, терроризм и киберугрозы. Ожидается, что во время выставки будут подписаны различные меморандумы или контракты на покупку.

Мероприятие считается площадкой и бизнес-платформой для расширения сотрудничества между мировыми производителями, делегациями, военными и государственными должностными лицами, особенно из Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Большинство участников не первый год присутствует на этом мероприятии, однако некоторые из них являются новичками, которые рассчитывают найти новых клиентов в Таиланде или в регионе.

Примечательно, что нынешнее мероприятие совпало с проходящим в эти дни в Бангкоке саммитом министров обороны государств - членов АСЕАН, где обсуждаются региональные проблемы, в том числе обстановка в Южно-Китайском море и ситуация вокруг народности рохинджа. В этой связи некоторые из глав оборонных ведомств в ближайшие дни планируют посетить выставку оружия и военной техники.

Теги
БелоруссияИндияТаиландРоссияКитайЧан-Оча, Прают
Реклама на ТАСС
Спецназ начал разгон демонстрантов у парламента в Тбилиси
Сотрудники правоохранительных органов применяют водометы, отмечает телеканал "Рустави-2"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС