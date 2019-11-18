Более 500 компаний представили образцы оружия и технику на выставке в Таиланде

БАНГКОК, 18 ноября. /ТАСС/. Свыше 500 компаний из 45 стран мира представили макеты военной техники, образы оружия, а также системы связи и навигации на открывшейся в понедельник таиландской выставке "Оборона и безопасность - 2019" (Defense & Security 2019). Мероприятие проходит в бангкокском выставочном центре Impact и продлится до 21 ноября.

На церемонии открытия смотра присутствовал премьер-министр и министр обороны Таиланда Прают Чан-Оча, после чего прибывшие на мероприятие, в том числе из других стран, делегации посетили выставочный зал с техникой. В этом году свою продукцию в королевство привезли компании из России, Белоруссии, Индии, Китая, США и других стран. Отдельное место отведено под павильоны таиландских производителей, которые демонстрируют не только оружие и технику, но и снаряжение, а также виртуальные симуляторы для обучения пилотов. Помимо выставки на территории центра проводятся технические презентации и международные семинары, в которых участвуют ведущие мировые эксперты.

Организаторы рассчитывают, что за четыре дня выставку, которая проводится раз в два года, посетят более 20 тыс. специалистов в области обороны и внутренней безопасности. В этом году основное внимание уделяется региональному сотрудничеству и деловому партнерству для более сплоченных и эффективных действию по реагированию на стихийные бедствия, терроризм и киберугрозы. Ожидается, что во время выставки будут подписаны различные меморандумы или контракты на покупку.

Мероприятие считается площадкой и бизнес-платформой для расширения сотрудничества между мировыми производителями, делегациями, военными и государственными должностными лицами, особенно из Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Большинство участников не первый год присутствует на этом мероприятии, однако некоторые из них являются новичками, которые рассчитывают найти новых клиентов в Таиланде или в регионе.

Примечательно, что нынешнее мероприятие совпало с проходящим в эти дни в Бангкоке саммитом министров обороны государств - членов АСЕАН, где обсуждаются региональные проблемы, в том числе обстановка в Южно-Китайском море и ситуация вокруг народности рохинджа. В этой связи некоторые из глав оборонных ведомств в ближайшие дни планируют посетить выставку оружия и военной техники.