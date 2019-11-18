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Новый премьер Молдавии намерен продолжить реформы в рамках взятых перед ЕС обязательств

Возглавляемое им правительство остается приверженным этому курсу, отметили в пресс-службе кабмина

КИШИНЕВ, 18 ноября. /ТАСС/. Новое правительство Молдавии продолжит выполнять взятые перед Евросоюзом обязательства в вопросе реализации реформ. Об этом премьер-министр республик Ион Кику заявил на встрече с заместителем директора Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Октавианом Костасом.

"Кику подтвердил, что возглавляемое им правительство остается приверженным реализации реформ, которыми обусловлена финансовая помощь Республике Молдова со стороны ЕС", - говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс-службы кабмина. В нем отмечается, что собеседники подтвердили заинтересованность во взаимовыгодном сотрудничестве.

Кику возглавил на прошлой неделе правительство меньшинства, которое было предложено парламенту президентом страны Игорем Додоном и поддержано Партией социалистов Республики Молдова (ПСРМ) и Демократической партией Молдовы. К такой формуле прибегли после отставки кабинета Майи Санду и распадом коалиции ПСРМ и проевропейского блока Acum.

Теги
МолдавияДодон, ИгорьСанду, МайяКику, Ион
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