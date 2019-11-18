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Спецназ начал разгон демонстрантов у парламента в Тбилиси

Сотрудники правоохранительных органов применяют водометы, отмечает телеканал "Рустави-2"
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© EPA-EFE/ZURAB KURTSIKIDZE

ТБИЛИСИ, 18 ноября. /ТАСС/. Силы специального назначения приступили в понедельник к разгону демонстрантов в Тбилиси, собравшихся со стороны здания грузинского парламента, где расположены служебные входы.

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Кадры разгона в прямом эфире демонстрирует телеканал "Рустави-2".

Как отмечается, спецназ применяет водометы для разгона демонстрантов. Такая мера, по информации телеканала, была предпринята после ряда неудачных попыток спецназа разогнать протестующих без применения спецредств.

По данным ТВ, спецназовцы сталкиваются с сопротивлением, в первом ряду стоят оппозиционеры, которые не пускают силы правопорядка идти вперед. Толпа демонстрантов все еще не собирается сдавать позиции. Местами идет рукопашная драка митингующих с представителями спецназа.

Спецназу удалось освободить от демонстрантов один из входов в грузинский в парламент, передает "Рустави-2".

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Грузия
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