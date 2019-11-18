СМИ: при авиаударе по фабрике вблизи Триполи погибли семь человек

КАИР, 18 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере семь человек погибли и 15 пострадали в результате авиаудара по кондитерской фабрике в окрестностях столицы Ливии. Об этом сообщает в понедельник новостной портал Afrigatenews со ссылкой на центр местный полевой медицины и помощи.

По его данным, бомбардировке подверглось предприятие, расположенное в районе Вади-эр-Рабиа в 15 км от Триполи неподалеку от места, где идут столкновения между формированиями Правительства национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа и Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара. В числе жертв двое ливийцев и пятеро иностранных рабочих.

Пострадавшие были доставлены в близлежащие больницы, состояние некоторых из них оценивается как тяжелое. Кто именно несет ответственность за этот налет, пока не известно. Зданию фабрики причинен значительный ущерб.

В настоящее время в Ливии действуют два органа исполнительной власти: признанное международным сообществом ПНС Сараджа в Триполи и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, поддерживаемый ЛНА. 4 апреля Хафтар объявил о начале операции в столице с целью ликвидации окопавшихся там террористических группировок. В свою очередь Сарадж отдал приказ быть готовыми к обороне всем подконтрольным ему военизированным формированиям, которые начали кампанию "Вулкан гнева" для противостояния штурму со стороны ЛНА.

Вооруженное противостояние привело к гибели сотен людей, появлению тысяч беженцев и разрушению важных инфраструктурных объектов. Враждующие стороны активно применяют в столкновениях как тяжелую артиллерию, так и боевую авиацию, в том числе беспилотники. Нередко жертвами ударов становятся мирные жители, оказавшиеся в зоне боевых действий.