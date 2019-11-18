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Акции протеста в Гонконге

СМИ: полиция Гонконга задержала более 400 протестующих студентов

В кампусе Политехнического университета, по данным источников газеты South China Morning Post, все еще остаются несколько сотен учащихся

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 18 ноября. /ТАСС/. Полиция Гонконга за последние сутки задержала свыше 400 протестующих студентов Политехнического университета, которые обвиняются в участии в беспорядках. Об этом сообщила в понедельник вечером газета South China Morning Post со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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По данным издания, в настоящее время в кампусе все еще остаются несколько сотен учащихся. Они отказались покидать студенческий городок, чего требовала полиция. Стражи порядка блокировали периметр вуза и прилегающие улицы, однако воздерживаются от штурма. Сообщается, что некоторые студенты предпринимали попытки выбраться с территории института, но были пойманы и арестованы.

Противостояние началось в воскресенье, когда сотни радикалов из числа учащихся стали кидать в стражей порядка кирпичи и бутылки с зажигательной смесью, обстреливали их из самодельных катапульт и луков, устраивать поджоги. Правоохранительные органы предупредили, что оставшимся в кампусе протестующим могут инкриминировать участие в массовых беспорядках. Это гораздо более серьезная уголовная статья, чем вовлечение в незаконные собрания.

Поддержку заблокированным студентам пытаются оказать их сторонники - они стараются отвлечь внимание полиции, устраивая беспорядки в соседних кварталах. Стражи порядка применяют для их разгона слезоточивый газ и водометы. Возле вуза также собралась большая группа родителей студентов, однако внутрь никого не пускают.

Теги
КитайАкции протеста в Гонконге
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