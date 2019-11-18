В Госбюро расследований Украины создано подразделение по делам "майдана"

КИЕВ, 18 ноября. /ТАСС/. Подразделение по расследованию преступлений, совершенных в ходе событий на "майдане" в 2014-2013 годах, создано при Государственном бюро расследований Украины (ГБР). Об этом в понедельник сообщил директор бюро Роман Труба.

"В ГБР создано подразделение по расследованию преступлений, совершенных во время массовых протестов в 2013-2014 годах. Мы отобрали лучших профессиональных следователей, которые будут эффективно работать над делами "майдана" дальше", - написал он в своем Telegram-канале.

В то же время он добавил, что следователи полноценно смогут приступить к работе после того, как Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) передаст материалы соответствующих дел. "20 ноября ГПУ завершает досудебное расследование по всем уголовным делам. После этого они имеют три месяца для того, чтобы нам их передать", - напомнил Труба.

Ранее о планах передать дела о преступлениях на "майдане" сообщал первый заместитель генерального прокурора Виталий Касько. По его словам, комплекс этих дел касается как действий силовиков в отношении протестующих, так и содержит "кучу экономических дел относительно бывших должностных лиц".