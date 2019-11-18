Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Макей: соглашение России и Белоруссии о признании виз находится на заключительной стадии

министр иностранных дел Белоруссии отметил, что переговоры с главой МИД РФ прошли в теплой и дружеской атмосфере

МОСКВА 18 ноября. /ТАСС/. Подготовка соглашения России и Белоруссии о взаимном признании виз находится на заключительной стадии, решение по этому вопросу может быть принято в ближайшее время. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей по итогам совместного заседания коллегий МИД России и Белоруссии.

"Мы обсуждали сегодня этот вопрос в рамках нашей встречи с [министром иностранных дел России] Сергеем Викторовичем [Лавровым]. Я думаю, что это соглашение находится на продвинутой стадии, на заключительной стадии, и я убежден, что в ближайшее время может быть принято конкретное решение по данному соглашению", - сказал Макей, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

Проект данного соглашения предусматривает, что иностранные граждане, имеющие белорусскую визу, смогут беспрепятственно въезжать в РФ, а иностранцы с российской визой смогут посещать Белоруссию. Ранее планировалось, что межправительственное соглашение между Москвой и Минском о взаимном признании виз будет подписано в декабре 2018 года в Бресте на заседании Совета министров Союзного государства, но этого до сих пор не произошло.

Переговоры с Лавровым

Переговоры с главой МИД РФ прошли в теплой и дружеской атмосфере, добавил Макей. Глава МИД Белоруссии указал, что переговоры "традиционно прошли в теплой и дружеской атмосфере".

"Подводя итоги, хотел бы подчеркнуть конструктивный характер прошедшего мероприятия, насыщенную и продуктивную дискуссию. Мы рассчитываем, что все договоренности, достигнутые сегодня, позволят эффективно решать задачи, которые поставлены перед нами руководством наших государств", - добавил министр.

Выборы в парламент

По словам министра иностранных дел Белоруссии, Минск рассчитывает, что конструктивное взаимодействие с Москвой по парламентской линии после выборов в республике продолжится. 

"Вчера прошли выборы в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь. Вскоре новый состав нашего законодательного органа будет сформирован и приступит к работе. Надеюсь, что продолжение традиционно конструктивного взаимодействия по парламентской линии будет и далее оставаться важной составляющей белорусско-российского сотрудничества", - сказал он.

Макей поблагодарил российскую сторону за направление большого числа наблюдателей на выборы.

Выборы в нижнюю палату парламента Белоруссии состоялись в воскресенье во всех округах - таким образом избраны все 110 депутатов законодательного органа. На места в парламенте претендовали 513 кандидатов из 560 первоначально зарегистрированных. Явка избирателей на выборах составила 77,22%, превысив на 3% явку парламентской кампании 2016 года. Никто из представителей оппозиции в новый состав парламента не прошел.

Взаимодействие Москвы и Минска

Ранее Макей подчеркнул ценность взаимодействия Москвы и Минска на многосторонних площадках и указал, что обе страны на внешнеполитическом треке действуют в интересах друг друга.

"Особую ценность имеет наше взаимодействие на многосторонних площадках. Мы четко понимаем обоюдные приоритеты, действуем в интересах друг друга даже в ситуациях, когда другие партнеры отказываются от прямой поддержки", - сказал он.

"Вместе два наших государства прошли нелегкие этапы на пути создания необходимых условий для реализации масштабных экономических и научно-технических проектов, проведения совместной оборонной политики, обеспечения равных прав граждан, - добавил глава белорусского дипведомства. - Внешнеполитические ведомства Белоруссии и России подошли к этому [20-летнему] юбилею с отлаженным механизмом взаимодействия на двусторонних и многосторонних уровнях. Сегодня мы выступаем с единых или близких позиций по основным проблемам современного мира, поддерживаем друг друга в международных организациях. Это - очень ценный багаж".

Кроме того, Макей указал, что в нынешнем году особый символизм двустороннему сотрудничеству придают торжественные мероприятия, посвященные 110-летию со дня рождения выдающегося дипломата, министра иностранных дел СССР, уроженца Белоруссии - Андрея Андреевича Громыко. Глава МИД Белоруссии отметил, что мероприятия прошли и в Минске, и в Москве, и в ООН, и на других зарубежных площадках.

Макей также выразил благодарность за гостеприимство, которое, по его словам, ощущается "буквально с первых минут пребывания на российской земле".

Российско-белорусские отношения в ближайшее время должны выйти на качественно новый уровень, считает Макей. "В ближайшее время союзные отношения между нашими странами должны выйти на качественно новый уровень", - сказал он.

Как отметил министр, по поручению лидеров РФ и Белоруссии правительства двух стран ведут интенсивную работу по согласованию предложений, направленных на углубление союзной интеграции. "Именно этим вопросам будет посвящено запланированное на завтра заседание Совета министров Союзного государства, - указал Макей. - Как уже не раз отмечалось, подготовленные представителями правительств наших стран интеграционные документы касаются существенного усиления экономического взаимодействия".

Политизация санкционных механизмов 

Белоруссия убеждена в необходимости твердо препятствовать политизации и введению любых односторонних санкционных мер в обход ООН. По словам Макея, западными странами и их партнерами "предпринимаются последовательные шаги по наделению отдельных международных организаций, не свойственными им судебными и иными функциями".

"Белоруссия занимает принципиальную позицию по этому вопросу: только СБ ООН имеет право вводить санкции, - отметил Макей. - Мы выступаем против попыток любых государств подменять собой этот орган и в одностороннем порядке вводить экономические, торговые, финансовые и другие меры для достижения своих целей".

"Санкционная тематика требует совместных шагов Москвы и Минска на площадке ООН, - подчеркнул белорусский министр. - Необходимо твердо препятствовать политизации действующих санкционных механизмов и узакониванию порочной практики введения односторонних санкционных мер, противоречащих Уставу ООН".

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичБелоруссияРоссия
Реклама на ТАСС
СМИ: полиция открыла проезжую часть проспекта Руставели в Тбилиси
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС