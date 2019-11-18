Макей: соглашение России и Белоруссии о признании виз находится на заключительной стадии

МОСКВА 18 ноября. /ТАСС/. Подготовка соглашения России и Белоруссии о взаимном признании виз находится на заключительной стадии, решение по этому вопросу может быть принято в ближайшее время. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей по итогам совместного заседания коллегий МИД России и Белоруссии.

"Мы обсуждали сегодня этот вопрос в рамках нашей встречи с [министром иностранных дел России] Сергеем Викторовичем [Лавровым]. Я думаю, что это соглашение находится на продвинутой стадии, на заключительной стадии, и я убежден, что в ближайшее время может быть принято конкретное решение по данному соглашению", - сказал Макей, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

Проект данного соглашения предусматривает, что иностранные граждане, имеющие белорусскую визу, смогут беспрепятственно въезжать в РФ, а иностранцы с российской визой смогут посещать Белоруссию. Ранее планировалось, что межправительственное соглашение между Москвой и Минском о взаимном признании виз будет подписано в декабре 2018 года в Бресте на заседании Совета министров Союзного государства, но этого до сих пор не произошло.

Переговоры с Лавровым

Переговоры с главой МИД РФ прошли в теплой и дружеской атмосфере, добавил Макей. Глава МИД Белоруссии указал, что переговоры "традиционно прошли в теплой и дружеской атмосфере".

"Подводя итоги, хотел бы подчеркнуть конструктивный характер прошедшего мероприятия, насыщенную и продуктивную дискуссию. Мы рассчитываем, что все договоренности, достигнутые сегодня, позволят эффективно решать задачи, которые поставлены перед нами руководством наших государств", - добавил министр.

Выборы в парламент

По словам министра иностранных дел Белоруссии, Минск рассчитывает, что конструктивное взаимодействие с Москвой по парламентской линии после выборов в республике продолжится.

"Вчера прошли выборы в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь. Вскоре новый состав нашего законодательного органа будет сформирован и приступит к работе. Надеюсь, что продолжение традиционно конструктивного взаимодействия по парламентской линии будет и далее оставаться важной составляющей белорусско-российского сотрудничества", - сказал он.

Макей поблагодарил российскую сторону за направление большого числа наблюдателей на выборы.

Выборы в нижнюю палату парламента Белоруссии состоялись в воскресенье во всех округах - таким образом избраны все 110 депутатов законодательного органа. На места в парламенте претендовали 513 кандидатов из 560 первоначально зарегистрированных. Явка избирателей на выборах составила 77,22%, превысив на 3% явку парламентской кампании 2016 года. Никто из представителей оппозиции в новый состав парламента не прошел.

Взаимодействие Москвы и Минска

Ранее Макей подчеркнул ценность взаимодействия Москвы и Минска на многосторонних площадках и указал, что обе страны на внешнеполитическом треке действуют в интересах друг друга.

"Особую ценность имеет наше взаимодействие на многосторонних площадках. Мы четко понимаем обоюдные приоритеты, действуем в интересах друг друга даже в ситуациях, когда другие партнеры отказываются от прямой поддержки", - сказал он.

"Вместе два наших государства прошли нелегкие этапы на пути создания необходимых условий для реализации масштабных экономических и научно-технических проектов, проведения совместной оборонной политики, обеспечения равных прав граждан, - добавил глава белорусского дипведомства. - Внешнеполитические ведомства Белоруссии и России подошли к этому [20-летнему] юбилею с отлаженным механизмом взаимодействия на двусторонних и многосторонних уровнях. Сегодня мы выступаем с единых или близких позиций по основным проблемам современного мира, поддерживаем друг друга в международных организациях. Это - очень ценный багаж".

Кроме того, Макей указал, что в нынешнем году особый символизм двустороннему сотрудничеству придают торжественные мероприятия, посвященные 110-летию со дня рождения выдающегося дипломата, министра иностранных дел СССР, уроженца Белоруссии - Андрея Андреевича Громыко. Глава МИД Белоруссии отметил, что мероприятия прошли и в Минске, и в Москве, и в ООН, и на других зарубежных площадках.

Макей также выразил благодарность за гостеприимство, которое, по его словам, ощущается "буквально с первых минут пребывания на российской земле".

Российско-белорусские отношения в ближайшее время должны выйти на качественно новый уровень, считает Макей. "В ближайшее время союзные отношения между нашими странами должны выйти на качественно новый уровень", - сказал он.

Как отметил министр, по поручению лидеров РФ и Белоруссии правительства двух стран ведут интенсивную работу по согласованию предложений, направленных на углубление союзной интеграции. "Именно этим вопросам будет посвящено запланированное на завтра заседание Совета министров Союзного государства, - указал Макей. - Как уже не раз отмечалось, подготовленные представителями правительств наших стран интеграционные документы касаются существенного усиления экономического взаимодействия".

Политизация санкционных механизмов

Белоруссия убеждена в необходимости твердо препятствовать политизации и введению любых односторонних санкционных мер в обход ООН. По словам Макея, западными странами и их партнерами "предпринимаются последовательные шаги по наделению отдельных международных организаций, не свойственными им судебными и иными функциями".

"Белоруссия занимает принципиальную позицию по этому вопросу: только СБ ООН имеет право вводить санкции, - отметил Макей. - Мы выступаем против попыток любых государств подменять собой этот орган и в одностороннем порядке вводить экономические, торговые, финансовые и другие меры для достижения своих целей".

"Санкционная тематика требует совместных шагов Москвы и Минска на площадке ООН, - подчеркнул белорусский министр. - Необходимо твердо препятствовать политизации действующих санкционных механизмов и узакониванию порочной практики введения односторонних санкционных мер, противоречащих Уставу ООН".