Трамп заявил, что рассмотрит возможность выступления в рамках дела об импичменте

ВАШИНГТОН, 18 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп допустил возможность своего выступления перед законодателями в рамках расследования дела об импичменте. Таким образом, глава Белого дома положительно ответил на озвученное ранее соответствующее предложение спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси.

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"Наша сумасшедшая, ничего не делающая, нервозная спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси предложила, чтобы я выступил по поводу телефонного импичмента. Она также заявила, что я могу это сделать письменно, - отметил Трамп в понедельник на своей странице в Twitter. - Хотя я не сделал ничего неправильного, и мне не нравится узаконивать этот обман, мне нравится идея, и я серьезно рассмотрю ее".

В воскресенье Пелоси в интервью телекомпании CBS подчеркнула, что президент при желании может выступить перед законодателями и представить свои доводы относительно расследования, проводимого Палатой представителей Конгресса США в рамках процедуры импичмента.

Поводом для начала процедуры импичмента в отношении американского лидера стала состоявшаяся в июле вторая телефонная беседа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как считают политические оппоненты Трампа, он пытался убедить собеседника начать разбирательство по поводу деятельности Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена - на Украине в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Джозеф Байден сейчас входит в число наиболее вероятных конкурентов Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, нынешний хозяин Белого дома, оказывая давление на Зеленского, по сути, стремился заручиться поддержкой Киева в стремлении переизбраться на второй срок.