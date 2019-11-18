Макрон: передача РФ трех кораблей Украине способствует укреплению доверия между странами

ПАРИЖ, 18 ноября. /ТАСС/. Передача Москвой Киеву трех украинских кораблей, задержанных за провокацию в Керченском проливе, способствует укреплению доверия между странами. Такое мнение президента Франции Эмманюэля Макрона содержится в сообщении, распространенном в понедельник администрацией французского лидера по итогам его переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

"Президент республики приветствовал объявление о возвращении на Украину трех судов, задержанных во время инцидента 25 ноября 2018 года в Керченском проливе, - отмечается в сообщении. - Этот шаг ожидался, он способствует укреплению доверия в диалоге между Россией и Украиной".

Передача трех кораблей украинской стороне состоялась в понедельник в нейтральных водах Черного моря, в 30 км от мыса Такиль. В настоящее время эти корабли ("Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу") идут в направлении Одессы.

В МИД Украины также сообщали, что Киев не намерен отказываться от участия в международном трибунале ООН против РФ, несмотря на передачу Киеву задержанных кораблей и осуществленное ранее освобождение 24 украинских моряков.

Подготовка к саммиту "нормандской четверки"

Макрон также обсудил с Путиным вопросы подготовки к саммиту "нормандской четверки", который запланирован на 9 декабря в Париже.

"Обсуждение было сосредоточено, в том числе, на подготовке к саммиту в "нормандском формате" 9 декабря, который соберет в Париже глав государств и правительств Франции, Германии, России и Украины, - отмечается в коммюнике. - Президент республики ранее обсудил этот вопрос с президентом Украины в ходе телефонного разговора в пятницу, 15 ноября, и с канцлером Германии".

Ранее Елисейский дворец сообщил о проведении саммита в "нормандском формате" 9 декабря в Париже. Первая встреча в "нормандской формате" прошла 6 июня 2014 года, последняя - 19 октября 2016 года.