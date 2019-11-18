Евросоюз раскритиковал организацию парламентских выборов в Белоруссии

БРЮССЕЛЬ, 18 ноября. /ТАСС/. Белоруссия упустила возможность провести парламентские выборы в полном соответствии с международными стандартами. Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы Евросоюза, распространенном в понедельник в Брюсселе.

"Вчерашние парламентские выборы в Республике Беларусь прошли в целом в спокойной обстановке. Тем не менее, это была упущенная возможность провести выборы в полном соответствии с международными стандартами", - отмечается в нем.

Как говорится в документе, "в предварительной оценке Международной миссии ОБСЕ по наблюдению за выборами отмечается, что имело место полное игнорирование основных свобод собраний, ассоциаций и выражения мнений". "Кроме того, ОБСЕ отмечает, что предвыборная агитация была ограничена, она в целом не предусматривала содержательного или конкурентного политического соперничества, - подчеркивает ЕС. - Ряд ключевых рекомендаций ОБСЕ и Венецианской комиссии Совета Европы остаются без внимания".

В заявлении также отмечается, что "в преддверии президентских выборов 2020 года крайне важно, чтобы белорусские власти безотлагательно возобновили работу по комплексной избирательной реформе". "Это также будет иметь ключевое значение для достижения полного потенциала отношений ЕС - Белоруссия, опираясь на позитивное сотрудничество последних трех лет", - говорится в документе внешнеполитической службы ЕС.

Выборы в нижнюю палату парламента Белоруссии состоялись в воскресенье во всех округах. На 110 депутатских мест претендовали 513 кандидатов из 560 первоначально зарегистрированных. Явка избирателей составила 77,22%, превысив на 3% явку на выборах 2016 года. Никто из представителей оппозиции в новый состав парламента не прошел.