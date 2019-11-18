В ООН заявили, что ее сотрудники не поддерживали контактов с финансистом Эпштейном

ООН, 18 ноября. /ТАСС/. Официальные лица ООН не поддерживали контакты с американским финансистом Джеффри Эпштейном, в отношении которого были выдвинуты обвинения в сексуальных домогательствах и который совершил самоубийство в тюрьме. Об этом заявил в понедельник на брифинге официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, отвечая на вопрос о том, известно ли о каких-либо встречах высокопоставленных представителей ООН с Эпштейном.

"У меня нет абсолютно никаких данных о том, чтобы кто-либо из сотрудников ООН встречался с Эпштейном", - подчеркнул Дюжаррик.

Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самым младшим из которых было 14 лет. По данным следствия, Эпштейн подвергал их домогательствам и сексуальному насилию. В число его друзей и знакомых входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран, включая бывших глав государств, крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после того, как он совершил 10 августа самоубийство в тюремной камере. Сторонники "теорий заговоров" предполагают, что с Эпштейном могли свести счеты, чтобы он не предоставил властям данные, изобличающие влиятельных лиц.