Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Расследование по делу Джеффри Эпштейна

В ООН заявили, что ее сотрудники не поддерживали контактов с финансистом Эпштейном

В отношении финансиста были выдвинуты обвинения в сексуальных домогательствах

ООН, 18 ноября. /ТАСС/. Официальные лица ООН не поддерживали контакты с американским финансистом Джеффри Эпштейном, в отношении которого были выдвинуты обвинения в сексуальных домогательствах и который совершил самоубийство в тюрьме. Об этом заявил в понедельник на брифинге официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, отвечая на вопрос о том, известно ли о каких-либо встречах высокопоставленных представителей ООН с Эпштейном.

На эту тему
"Подсчет убитых". Как Клинтоны оказались в центре теории заговора о смерти Эпштейна

"У меня нет абсолютно никаких данных о том, чтобы кто-либо из сотрудников ООН встречался с Эпштейном", - подчеркнул Дюжаррик.

Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самым младшим из которых было 14 лет. По данным следствия, Эпштейн подвергал их домогательствам и сексуальному насилию. В число его друзей и знакомых входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран, включая бывших глав государств, крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после того, как он совершил 10 августа самоубийство в тюремной камере. Сторонники "теорий заговоров" предполагают, что с Эпштейном могли свести счеты, чтобы он не предоставил властям данные, изобличающие влиятельных лиц.

Теги
Расследование по делу Джеффри Эпштейна
Реклама на ТАСС
США добавили в санкционный список двоих граждан Турции и двоих афганцев за связи с ИГ
Под рестрикции также попали три турецкие, одна афганская и одна сирийская фирмы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС