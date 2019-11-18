В Палестине заявили, что Белый дом не уполномочен отменять резолюции по поселениям

КАИР, 18 ноября. /ТАСС/. Администрация США не уполномочена отменять международные резолюции, касающиеся поселений на Западном берегу реки Иордан. Об этом заявил в понедельник официальный представитель президента Палестины Набиль Абу Рудейна.

"Администрацию США никто не уполномочил и не наделил правом отменять законные международные решения, - прокомментировал он заявление госсекретаря Майкла Помпео о еврейских поселениях на Западном берегу Иордана. - Она потеряла всякий авторитет и больше не играет никакой роли в мирном процессе на Ближнем Востоке".

По его словам, заявление Помпео "является недействительным, отвергается, осуждается и полностью противоречит международному праву и резолюциям международной законности".

Принятая в 2016 году резолюция СБ ООН 2334 подтверждает, что строительство Израилем поселений на территории Западного берега Иордана "не имеет юридической силы и является вопиющим нарушением международного права".

В понедельник на брифинге для журналистов Помпео заявил, что США больше не считают, что израильские поселения на Западном берегу реки Иордан нарушают международное право. "Администрация президента Дональда Трампа пересматривает подход администрации Барака Обамы по израильским поселениям. Строительство израильских гражданских поселений на Западном берегу реки Иордан не является нарушающим международное право", - сказал он.