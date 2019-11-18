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Нетаньяху поблагодарил Трампа за смену курса администрации США по незаконности поселений

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приветствовал в понедельник заявление госсекретаря США Майкла Помпео о том, что Вашингтон более не считает израильские поселения на Западном берегу реки Иордан нарушающими международное право, и поблагодарил за это хозяина Белого дома Дональда Трампа и его администрацию.

"Сегодня (18 ноября) Соединенные Штаты взяли важный политический курс, который исправляет историческую ошибку, администрация Трампа явно отвергла ложное утверждение о том, что израильские поселения на Западном берегу реки Иордан по своей сути незаконны по международному праву. Израиль глубоко признателен президенту Трампу, госсекретарю Помпео и всей администрации США за их твердую позицию по поддержке правды и справедливости, и призывает все ответственные страны, которые надеются на продвижение мира, занять аналогичную позицию", - распространила высказывания премьера его канцелярия.

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